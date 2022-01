Jason Momoa - Lisa Bonet: Πώς η Amber Heard εμπλέκεται στο διαζύγιό τους;

Τι σχέση έχει η ηθοποιός με το πρώην ζευγάρι;

Ο Jason Momoa κατηγόρησε τους δύσκολους καιρούς που ζούμε για το διαζύγιο από την επί 16 χρόνια σύντροφό του, Lisa Bonet, όμως φαίνεται πως η πραγματική αιτία ήταν διαφορετική. Φήμες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί (ακόμα), οι οποίες έχουν ήδη γίνει viral, θέλουν την Amber Heard να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές τη στήριξή του προς τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Aquaman, παρότι εκείνη έχει μιλήσει άσχημα για τη θετή του κόρη, Zoe Kravitz. Αυτό, φυσικά, δεν άρεσε στη Bonet.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Πίσω στο 2018, το διαζύγιο της Heard με τον Johnny Depp απασχολούσε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με την καριέρα του τελευταίου να κρέμεται από μία κλωστή κι ο ίδιος να εναποθέτει τις ελπίδες του στην ταινία Fantastic Beasts: The Crimes of Grinderwald, στην οποία έπαιζε και η Kravitz.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ρώτησαν τη Zoe αν ήταν ενθουσιασμένη για τη συνεργασία με τον Depp. Απάντησε θετικά, καθώς ήταν «μεγάλη φαν» του. Πρόσθεσε πως δεν την ενδιέφερε ο ντόρος γύρω από το όνομά του και οι κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία που αντιμετώπιζε, καθώς πίστευε «στις δεύτερες ευκαιρίες για ορισμένους ανθρώπους, ανάλογα με την κάθε κατάσταση».

Η Amber Heard δυσαρεστήθηκε και, λίγο μετά, σε συνέντευξη που έδωσε, μίλησε με τα χειρότερα λόγια για την Kravitz. Σαν να μην έφτανε αυτό, έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter πως η ηθοποιός της θύμιζε «πόσο απεγνωσμένα χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε τους πραγματικούς ήρωες».

Reading @ZoeKravitz interview reminds me just how desperately we need to know actual “heroes” — Amber Heard (@realamberheard) November 9, 2018

Τότε, ο κόσμος των social media στράφηκε εναντίον της. «Βρες ένα χόμπι αντί να κατακρίνεις τους πάντες και τα πάντα γύρω σου. Είναι βαρετό», της έγραφαν. «Ο κόσμος χρειάζεται απεγνωσμένα να μάθει ποια είσαι πραγματικά».

Find yourself a hobby Amber instead of criticizing everyone and everything around. It's boring ☺️ — Nika 🖤 (@Weron_de_R) November 9, 2018

people desperately need to know how actually you are. If he’s her idol it’s for a reason,it means that she knows him. Just stop — jade🍦| aquarius with anger issues (@deppscute) November 9, 2018

Aww you mad that she likes Johnny? You really thought you had everybody convinced with your antics and fake activism, didn't you? — mahdia_ahseeen (@MAhseeen) May 11, 2020

Ζήλευε η Lisa Bonet;

Ο Jason Momoa στεκόταν βράχος στο πλευρό της Amber Heard. Δεν πήρε καν θέση σε όσα είπε για την κόρη της συζύγου του, ενώ φήμες ήθελαν να υπάρχει έντονο φλερτ μεταξύ των δύο συμπρωταγωνιστών, κάτι που έφερνε την Bonet σε δύσκολη θέση. Παράλληλα, η τελευταία ήταν φίλη με τον Johnny Depp.

Λέγεται πως άρχισε να ανησυχεί εξαιτίας μιας συνήθειας της Heard: Να ερωτεύεται συνεργάτες της – έτσι ξεκίνησε κι η σχέση με τον Depp, με τον οποίο γνωρίστηκε στα γυρίσματα του The Rum Diary.