Όσο όλοι μιλούν για τη Margot Robbie και τα ταλέντα της, εκείνη θέλει απλώς να κρυφτεί παρέα με τους φίλους της

Η 32χρονη ηθοποιός μιλά για την πλούσια καριέρα που επέλεξε η ίδια

Η Margot Robbie δεν μπορεί να περιγραφεί μόνο ως ηθοποιός. Είναι τόσα πολλά περισσότερα από αυτό. Είναι παραγωγός, κασκαντέρ, είναι όμορφη, αλλά με τον τρόπο που σε αφήνει άφωνο και είναι πάρα πολύ χαμηλών τόνων, όταν όλοι θεωρούν ότι είναι μία ακόμη εντυπωσιακή celebrity.

Η καριέρα της ξεκίνησε στην Αυστραλία, όπου και μεγάλωσε, με τη σειρά Neighbours. Ξεκίνησε για ένα guest, την κράτησαν για 3 χρόνια και η συνέχεια ήταν απλώς απογειωτική. Στα 22 της, ήταν συμπρωταγωνίστρια του Leonardo Dicaprio στο "The Wolf of Wall Street". Έστειλε γράμμα στον Tarantino, όπου έγραφε πόσο ελπίζει να δουλέψουν μαζί, όπως και έγινε στο "Once Upon a Time... in Hollywood". Έγινε η Harley Quinn, έκανε καλλιτεχνικό πατινάζ ως I, Tonya, ταινία που της έδωσε υποψηφιότητα για Όσκαρ, έκανε το "Babylon" που κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο και ετοιμάζεται να γίνει Barbie, αλλά με twist.

«Μου θυμίζει την Carole Lombard και την Joan Crawoford. Είναι ζωντανή, πανέμορφη, με χιούμορ σαν τη Lombard και προσγειωμένη, αλλά και ηγετική, σαν την Crawford. Μπαίνει στον χώρο και απλά πρέπει να την προσέξεις», έχει πει για εκείνη ο Martin Scorsese. Οι περισσότεροι συνάδελφοί της μιλούν για έναν συνδυασμό ταπεινοφροσύνης αλλά και ανεξάντλητων ικανοτήτων. «Ήθελα να την έχω σε slow motion όταν όλα γύρω πήγαιναν πιο γρήγορα, οπότε της ζήτησα να κάνει 48 frames ανά δευτερόλεπτο, όταν οι υπόλοιποι ήταν 24 frames. Το σκέφτηκε λίγο και απλά το έκανε. Και η Margot απλά μπαίνει στην κατηγορία μαγείας», λέει η Greta Gerwig, που τη σκηνοθετεί στην Barbie.

Η Robbie είναι από τις ηθοποιούς που δεν θέλει να μιλά για τα προσωπικά της, γιατί θεωρεί ότι για αυτό επέλεξε και αυτή τη δουλειά. «Υποτίθεται ότι κρυβόμαστε πίσω από τους ρόλους μας, αλλά πρέπει να μιλάμε για τη ζωή μας». Το κυνηγητό από τους παπαράτσι είναι συχνά ανελέητο. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί μία δίκη με κάποιους που κυνήγησαν εκείνη και τη φίλη της Cara Delevingne, όταν προσπάθησαν να μπουν σε ταξί στην Αργεντινή. Δεν τραυματίστηκαν, αλλά θα μπορούσε να είχε συμβεί, όπως εξηγεί στο Vanity Fair.

Αν και στο Los Angeles υπάρχουν κανόνες που προστατεύουν την ασφάλειά της, αυτό δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο. Δεν ήταν καθόλου έτοιμη για την απώλεια της ιδιωτικότητάς της, αλλά έπρεπε να προσαρμοστεί. Όπως και για το ότι την πήρε τηλέφωνο η μαμά της, όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες όπου υποτίθεται ότι έκλαιγε έξω από το σπίτι της φίλης της, Cara, σε μία περίοδο όπου έδειχνε να παλεύει με την ψυχική της υγεία. «Έβγαινα από το Airbnb που είχα νοικιάσει για 5 μέρες και είχε μπει κάτι στο μάτι μου. Αυτό είναι όλο».

Η ταινία Babylon αποτυπώνει όλη αυτή την τρέλα του Hollywood, απλώς συμβαίνει στην αρχή του κινηματογράφου. «Αυτό που βλέπεις στην οθόνη είναι όλο το χάος που συμβαίνει όταν φτιάχνεις μία ταινία και πόσο τραγικό είναι. Αλλά ταυτόχρονα είναι και το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο». Η Margot εξάλλου μεγάλωσε σε ένα σπίτι με χάος, πολύ θόρυβο και πολυκοσμία. Για αυτό και δεν αντέχει να μένει καθόλου μόνη της. «Όταν προσπαθήσω να εξηγήσω τη δουλειά μου, λέω το εξής. Τα ψηλά είναι πολύ ψηλά και τα χαμηλά είναι χαμηλά. Το ιδανικό είναι να βρεθείς κάπου στη μέση».

Θα μπορούσε να αρπάξει τους hot ρόλους που της προσέφεραν μετά το The Wolf of Wall Street, αλλά εκείνη δεν θα έβαζε ποτέ τον εαυτό της σε κουτάκια. Τώρα κάνει press tour για το Amsterdam του David O. Russell, τον σκηνοθέτη που είναι γνωστός για την ένταση στα γυρίσματα αλλά και για ομηρικούς καυγάδες με την Amy Adams και τη Lily Tomlin. Η Robbie περιγράφει μία διαφορετική εμπειρία, μία συνεργασία χρόνων αλλά εκείνη δεν επικεντρώνεται μόνο στον σκηνοθέτη της.

«Δεν δουλεύουμε μόνο με τον σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς, αλλά με μία τεράστια ομάδα. Από το Amsterdam, ξεχωρίζω τον κινηματογραφιστή Emmanuel "Chivo" Lubezki. Η συνεργασία μας ήταν το highlight της καριέρας μου».

Ένας ρόλος που λατρεύει είναι αυτός της παραγωγού, κι ας μην την καλούν στα meetings. «Νομίζουν ότι είμαι μόνο στη θεωρία, και δεν το πιστεύουν. Ακόμα και στις συναντήσεις, δεν απευθύνουν σε εμένα τον λόγο». Το 2014, δημιούργησε την εταιρία LuckyChap Entertainments με 3 πολύ καλούς της φίλους. Ένας εξ αυτών, ο Tom Ackerley, έγινε ο σύζυγός της το 2016. Ξεκίνησαν με το "I, Tonya" και 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ και συνέχισαν με το "Promising Young Woman", με 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ και ένα βραβείο για σενάριο της Emerald Fennell.

Ακολούθησαν κι άλλες, με πιο πρόσφατη την Barbie, που προφανώς και δεν θα είναι αυτό που περιμένουμε. «Προτιμώ τις έντονες απόψεις από την αδιαφορία αλλά το αποτέλεσμα θα είναι πολύ πιο τρομακτικό από αυτό που νομίζετε». Κατά τα άλλα, η Margot Robbie είναι μία νέα γυναίκα, που μαζεύεται με τους φίλους της για να δουν ταινίες των 20s και 70s (τις δεκαετίες που αγαπά), έκανε πάρτι γενεθλίων με θέμα το "Love Island" και ονειρεύεται να δουλέψει με τον Paul Thomas Anderson, τον Bong Joon Ho και τη Celine Sciamma.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Vanity Fair