iPhone 15: Πότε θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα και πόσο κοστίζουν - Όσα είδαμε στην χθεσινή Apple παρουσίαση

H μεγάλη αλλαγή με τον φορτιστή και όλα όσα θα έχουμε από την Αpple τέλος του μήνα

Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες σχετικά με την χθεσινή παρουσίαση της Apple, όπου τέτοια εποχή κάθε χρόνο, μας παρουσιάζει τα νέα της μοντέλα, και όχι μόνο. Το κοινό περίμενε με ανυπομονησία την παρουσίαση του νέου iPhone 15, καθώς και των νέων Apple Watches, και εχθές όλες οι πληροφορίες που τα αφορούν, έγιναν γνωστές παγκοσμίως από την ίδια την Apple.

Η όλη παρουσίαση στάθηκε σημαντικά στην βιωσιμότητα, αλλά και στην sustainable πλευρά του τεχνολογικού κολοσσού. Μέχρι και το 2030 η Apple θα παραγάγει όλες τις συσκευές της, με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στο περιβάλλον. Και αφού μας γνώρισε στην νέα οικολογική της σήμανση, προχώρησε στην παρουσίαση των νέων ρολογιών.

At Apple, we believe that climate change is one of the world’s most urgent priorities and we are deeply committed to doing our part. Today we had a special guest—a real force of nature—stop by to check on our progress. pic.twitter.com/neLSEqPmGu