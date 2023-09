Η Ζιζέλ αγόρασε στην κόρη της φάρμα 9,1 εκατ. δολαρίων και εξηγεί γιατί

Το διάσημο μοντέλο, θέλει να έχει η κόρη της τον χώρο, να απολαμβάνει ιδιωτικές στιγμές και ιππασία

Σε μια πολύ ιδιαίτερη φάση της ζωής της βρίσκεται η Ζιζέλ, η οποία αποκάλυψε πως περνάει δύσκολα σε κάθε τομέα της ζωής της. Από τη μια πλευρά το διαζύγιο με τον Τομ Μπρέιντι ύστερα από 13 χρόνια κοινής ζωής, από την άλλη το πρόβλημα υγείας των γονιών της για το οποίο δεν θέλησε να μιλήσει, συν το μεγάλωμα των παιδιών της, η καριέρα της, αλλά και η φροντίδα του εαυτού της. Δεν τα λες και λίγα.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το διάσημο μοντέλο θέλησε να κάνει ένα πολύ ξεχωριστό δώρο στην 13χρονη κόρη της, Βίβιαν. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη της στο People, αγόρασε μια φάρμα στην κόρη της, προκειμένου να απολαμβάνει ιππασία που τόσο της αρέσει, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Το αγρόκτημα που χάρισε στην κόρη της, πέρα από το γεγονός πως κοστίζει 9,1 εκατομμύρια δολάρια, έχει έκταση 425 τετραγωνικά μέτρα. Μπορεί να μην είναι μια πολυτελής έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς, αλλά όπως φαίνεται η κόρη της θα εκτιμήσει πολύ περισσότερο τη φάρμα, μιας και της αρέσει η ζωή στην εξοχή με τα ζώα και τα άλογα.

Η κόρη της, όπως είπε, άρχισε να ιππεύει σε πολύ μικρή ηλικία και τώρα έχει εξελιχθεί πλέον σε ιππέας. «Η ιππασία είναι πολύ διασκεδαστική και θα μπορούμε να κάνουμε μαζί. Επίσης σκέφτηκα, πως με αυτό τον τρόπο, θα μπορώ να την αφήσω να εξασκηθεί σε αυτό που αγαπάει» δήλωσε η Ζιζέλ, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.



Ωστόσο, όπως είπε η κόρη της, δεν αρκείται με το άλογο που έχει ήδη και θέλει να αποκτήσει και δεύτερο. «Έχει ένα πολύ εύκολο άλογο, αλλά ήδη μου λέει: ''Μαμά, πρέπει να πάρω ένα νέο άλογο, για να πηδάω ψηλότερα''. Κι εγώ της απάντησα: ''Ηρέμησε, είσαι μόλις 10 ετών''».

