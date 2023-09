Πρίγκιπας Χάρι: Ζήτησε να μείνει στο κάστρο του Ουίνδσορ αλλά το παλάτι αρνήθηκε - Ο λόγος που τον απέρριψαν

Όσα συνέβησαν την παραμονή της πρώτης επετείου του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β'

Συνηθισμένος είναι ο πρίγκιπας Χάρι σε αυτές τις τακτικές, από τη στιγμή που επέλεξε να αποχωρήσει επίσημα από το βασιλικό παλάτι. Ωστόσο κάποιες τυπικές επαφές υπάρχουν ακόμη ανάμεσα στον ίδιο και την κάποτε οικογένεια του, η οποία διατηρεί κάπως αμείλικτη στάση.



Αυτή τη φορά, ο Χάρι ζήτησε να μείνει σε ένα από τα πολλά δωμάτια του κάστρου του Ουίνδσορ για ένα μόνο βράδυ, αφού βρέθηκε στο Λονδίνο προκειμένου να δώσει το παρών σε φιλανθρωπική εκδήλωση των WellChild Awards, η οποία συνέπεσε με την παραμονή της πρώτης επετείου του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.



Ο πρίγκιπας Χάρι, αφού διαπίστωσε ότι θα ήταν αδύνατο να δει τον πατέρα του λόγω των υποχρεώσεων του βασιλιά, ζήτησε αν μπορούσε να μείνει στο Κάστρο, καθώς αυτό θα του επέτρεπε να επισκεφθεί εύκολα τον τόπο ανάπαυσης της γιαγιάς του στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στην ίδια περιοχή.



Σύμφωνα με την Telegraph όμως, το παλάτι αρνήθηκε και η απάντηση ήταν πως θα έπρεπε να είχε ειδοποιήσει εγκαίρως για την πρόθεσή του να επισκεφθεί το βασιλικό κτήμα. «Η άρνηση σημαίνει ότι το ζευγάρι Χάρι-Μέγκαν είναι "άστεγοι" όταν βρίσκονται στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και πρέπει να ζητήσουν άδεια από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να μείνουν σε ένα από τα βασιλικά κτήματα», αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

