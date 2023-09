Πέθανε ο ηθοποιός Μάικλ Γκάμπον -o αγαπημένος Ντάμπλντορ στις ταινίες Χάρι Πότερ

Ο διάσημος ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 82 ετών

Βυθισμένοι στη θλίψη είναι οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ σε ολόκληρο τον πλανήτη, αφού έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Sir Michael Gambon, γνωστού στις νεότερες γενιές από την ενσάρκωση του Άλμπους Ντάμπλντορ στις διάσημες ταινίες. Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

‘Harry Potter’ star Michael Gambon has passed away at the age of 82. pic.twitter.com/PQ17LwDAUC