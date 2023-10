Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί - Πάνω από 9.000 οι τραυματίες

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον χθεσινό σεισμό των 6,3 ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν

Σεισμός 6,3 βαθμών ρίχτερ έπληξε πριν από μερικές ώρες το δυτικό Αφγανιστάν, με τους νεκρούς να αγγίζουν τους 2.000 και να υπάρχουν φόβοι για αύξηση του αριθμού, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, σε νεότερο απολογισμό.

Σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Μπιλάλ Καριμί, δήλωσε πως ο απολογισμός από τον σεισμό στο Αφγανιστάν ανέρχεται σε «πάνω από 2.000 νεκρούς» και με το νούμερο να αυξάνεται συνεχώς.

According to local authorities’ estimates at least 100 people have been killed and 500 injured in two 6.3 magnitude devastating earthquakes in #Herat province.



12 villages in Zinda Jan and Ghoryan districts have been destroyed.



Casualty figures likely to rise.#Afghanistan pic.twitter.com/rXo5Sx9MnW