To drama του Aquaman 2: Ο Τζέισον Μομόα μεθυσμένος στο σετ, η παραλίγο απόλυση της Άμπερ Χερντ και οι απειλές του Μασκ στη Warner Bros

Κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ οι σημειώσεις της ψυχολόγου της Άμπερ, ίσως τη χειρότερη στιγμή για τους επικεφαλής της DC

Το drama του Aquaman είναι πολύ και μεγάλο. Στα μέσα του Σεπτέμβρη, την ημέρα που κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ, δημοσιεύθηκαν στο Reddit έγγραφα από τη δίκη των Τζόνι Ντεπ και Άμπερ Χερντ, τα οποία εκθέτουν τόσο τη Warner Bros., όσο και το cast της ταινίας.

Συγκεκριμένα, οι θαυμαστές του Ντεπ ήταν που πλήρωσαν τον φόρο για τη δημοσίευση των σημειώσεων της ψυχολόγου της Χερντ, οι οποίες περιλάμβαναν ατόφια όσα της είχε πει η ηθοποιός κατά τη διάρκεια των συνεδριών τους. Περιγράφουν ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον απέναντι σ’ εκείνη, όπου ο Τζέισον Μομόα της θύμιζε τόσο τον Τζόνι Ντεπ, που σκεφτόταν σοβαρά να παραιτηθεί.

«Ο Τζέισον είπε ότι ήθελε να απολυθώ», αναφέρουν οι σημειώσεις. «Ο Τζέισον, μεθυσμένος, αργά στο σετ. Ντυμένος σαν τον Τζόνι. Φορώντας μέχρι και τα δαχτυλίδια».

Οι εκπρόσωποι το Μομόα δεν έχουν κάνει δηλώσεις προς το παρόν. Η DC, από την πλευρά της, διέψευσε τα πάντα, τονίζοντας ότι «ο Τζέισον Μομόα συμπεριφερόταν επαγγελματικά κάθε στιγμή στο πλατό του Aquaman and the Lost Kingdom». Εργαζόμενος που βρισκόταν στα γυρίσματα στο Λονδίνο, το 2021, επιβεβαίωσε το παραπάνω μιλώντας στο Variety, ενώ πρόσθεσε ότι οι δυο ηθοποιοί τα πήγαιναν καλά και έκαναν διαρκώς πλάκα μεταξύ τους. «Και δεν ντύνεται σαν τον Τζόνι Ντεπ. Πάντα ντύνεται με αυτό το bohemian στιλ».

Η Χερντ, από την πλευρά της, δεν έχει μιλήσει επίσημα. Άτομο του περιβάλλοντός της, όμως, επιβεβαίωσε ότι οι σημειώσεις αναφέρονται στο Aquaman 2 και προέρχονται από τη συνεδρία της 27ης Δεκέμβρη 2021. Άλλη πηγή, πάλι από το περιβάλλον της ηθοποιού, δηλώνει ότι οι δικηγόροι της προσπάθησαν σκληρά να αποτρέψουν τη δημοσίευση των σημειώσεων, τις οποίες είχε στα χέρια της και η νομική ομάδα του Ντεπ.

Ο Μομόα δεν είναι ο μόνος φερόμενος ως κακός συνεργάτης. Η Χερντ εκμυστηρεύτηκε στην ψυχολόγο της ότι δεν τη στήριζε ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζέιμς Γουάν, ο οποίος της συμπεριφερόταν με απαράδεκτο τρόπο εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης με τον πρώην σύζυγό της.

«Μου ύψωνε τον τόνο της φωνής του, έλεγε “Δεν μπορώ ούτε να ποστάρω για το Aquaman”, έκανε λες κι έφταιγα εγώ, ζητούσα συγγνώμη», αναφέρουν οι σχετικές σημειώσεις της Χιου. «Κανείς δεν μπορούσε να βγάλει σέλφι μαζί μου στο σετ, δεδομένης της κατάστασης».

Κι η Γουάν αρνήθηκε να πάρει θέση. Ο εκπρόσωπος της DC δηλώνει ότι «είναι γνωστό πως ο Τζέιμς συμπεριφέρεται με σεβασμό στους ηθοποιούς και το συνεργείο, και πως πάντα δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον συνεργασίας στο σετ – οι ταινίες Aquaman δεν αποτέλεσαν εξαίρεση».

Κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι, είναι πως η Χερντ όντως παραλίγο να απολυθεί. Η Warner Bros. σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, το 2018, καθώς απουσίαζε η χημεία με τον Μομόα. Πηγές του Variety επιμένουν ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν είχε καμία σχέση με τη μήνυση που της έκανε ο Ντεπ, καθώς ελήφθη έναν χρόνο νωρίτερα. Τονίζουν, επίσης, ότι ο Μομόα δεν είχε εμπλακεί καθόλου. Άλλη πηγή, όμως, διαφώνησε και σημείωσε ότι η Χερντ κι εκείνος είχαν κάνει δοκιμαστικό μαζί, ακριβώς για να εξακριβωθεί το αν είχαν χημεία ή όχι, πριν της δώσουν τον ρόλο.

Τελικά, η Χερντ δεν απολύθηκε ποτέ επειδή ο τότε σύντροφός της, Έλον Μασκ, απείλησε «να τους κάψει» αν δεν την έπαιρναν για το sequel.

Το μαγικό είναι ότι το drama εξελίσσεται σε μία στιγμή που οι επικεφαλής της DC Entertainment, Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν, ετοιμάζονταν να πετάξουν από πάνω τους το κομμάτι των υπερηρώων, με την κυκλοφορία του Aquaman and the Lost Kingdom στις 20 Δεκεμβρίου. Από τότε που οι υπεύθυνοι της Warner Bros. Παμ Άμπντι και Μάικ ντε Λούκα εντάχθηκαν στο στούντιο τον Ιούνιο του 2022, οι τέσσερίς τους έχουν φορτωθεί τις αποτυχίες της DC, συμπεριλαμβανομένων των φετινών The Flash (271 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως) και Blue Beetle (128 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως).