Η ισχυρότερη ηλιακή καταιγίδα όλων των εποχών απειλεί τη Γη, σύμφωνα με τους ερευνητές

Ο κίνδυνος ηλιακών καταιγίδων είναι αυξημένος αυτή την περίοδο, καθώς ο Ήλιος πλησιάζει το λεγόμενο ηλιακό μέγιστο, το αποκορύφωμα σε έναν 11ετή κύκλο αυξομείωσης της ηλιακής δραστηριότητας

Μέσα στους δακτύλιους ενός δέντρου στις γαλλικές Άλπεις, βρέθηκαν ενδείξεις για την ισχυρότερη ηλιακή καταιγίδα όλων των εποχών. Αυτή η εξαιρετικά ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πιστεύεται ότι ήταν τουλάχιστον 10 φορές ισχυρότερη από το συμβάν Carrington (Carrington Event) το 1859, που ήταν η πιο έντονη στην καταγεγραμμένη ιστορία.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το ίχνος ραδιοάνθρακα που βρέθηκε μέσα σε δακτυλίους αρχαίου δέντρου στις γαλλικές Άλπεις φανερώνει την πλήρη έκταση της δύναμης του ήλιου και τον πιθανό κίνδυνο για τους ανθρώπους αν μια τέτοια καταιγίδα εκδηλωθεί σήμερα. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Philosophical Transactions of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences" και σημειώνεται ότι μια ηλιακή καταιγίδα παρόμοια με το συμβάν Carrington θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ερευνητές εντόπισαν παράξενα ίχνη ραδιοάνθρακα στους δακτυλίους των υποαπολιθωμένων δέντρων που χρονολογούνται πριν από περίπου 14.300 χρόνια. «Ο ραδιοάνθρακας παράγεται συνεχώς στην ανώτερη ατμόσφαιρα από μια αλυσίδα αντιδράσεων που ξεκινούν από τις κοσμικές ακτίνες (βροχές σωματιδίων υψηλής ενέργειας που προέρχονται από το εξωτερικό του ηλιακού συστήματος). Γενικά, ο ήλιος (και το μαγνητικό πεδίο της Γης) μας βοηθούν να προστατευτούμε από τον συνεχή βομβαρδισμό αυτών των γαλαξιακών κοσμικών ακτίνων. Όταν ο ήλιος είναι πιο ενεργός, έχουμε λιγότερη παραγωγή ραδιοάνθρακα», σημειώνει σχετικά ο καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Λιντς στην Αγγλία και συνεπικεφαλής της μελέτης, Τιμ Χίτον.

Η ηλιακή καταιγίδα που μετρήθηκε στους δακτυλίους των δέντρων πιστεύεται ότι είναι τουλάχιστον 10 φορές ισχυρότερη από το συμβάν Carrington, καθιστώντας την μία από τις ακραίες ηλιακές καταιγίδες που είναι γνωστές ως γεγονότα Miyake. Εννέα από αυτά τα γεγονότα έχουν εντοπιστεί ότι συνέβησαν τα τελευταία 15.000 χρόνια

Ηλιακές καταιγίδες όπως αυτή και το συμβάν Carrington προκαλούνται από ηλιακές εκλάμψεις, οι οποίες είναι εκτοξεύσεις ισχυρών ακτίνων Χ από τον ήλιο. «Σε γενικές γραμμές, μια έκλαμψη είναι μια σημαντική απελευθέρωση ενέργειας από τον ήλιο και συγκεκριμένα από μια ενεργή περιοχή ή μια ηλιακή κηλίδα» τόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής αστρονομίας και επιστημονικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ της Αγγλίας, Ντάνιελ Μπράουν.

«Προκαλούνται από τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου που γίνονται όλο και πιο στριφτές αποθηκεύοντας ενέργεια σαν ένα λαστιχάκι και σε κάποιο στάδιο, σπάνε και αναδιατάσσονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια μαζική απελευθέρωση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αλλά και υλικού από την περιοχή αυτή», όπως συμπληρώνει ο ίδιος.

Το συμβάν Carrington, που θεωρείται η ισχυρότερη ηλιακή καταιγίδα στη σύγχρονη ιστορία, προκάλεσε εκτεταμένες επιπτώσεις στις υποδομές το 1859 και οδήγησε σε ένα απίστευτα φωτεινό σέλας στον νυχτερινό ουρανό. Το πρόσφατο εύρημα δείχνει λοιπόν πόσο ισχυρός είναι ο ήλιος και την πιθανότητα μια τέτοια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα να χτυπήσει και πάλι τη Γη στο μέλλον.