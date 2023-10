Πάιπερ Λόρι: Πέθανε η ηθοποιός που ήταν 3 φορές υποψήφια για Όσκαρ

Έφυγε από τη ζωή στα 91 της

Στα 91 της πέθανε η υποψήφια για Όσκαρ Πάιπερ Λόρι, η οποία ήταν περισσότερο γνωστή για την ερμηνεία της στο σινεμά ως μαμά της Carrie, στο ομώνυμο θρίλερ.

Σύμφωνα με τη μάνατζέρ της πέθανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. «Ήταν ένα υπέροχο ταλέντο και ένας υπέροχος άνθρωπος» ανέφερε η ίδια στο Associated press.

Η σταρ έπαιξε σε πολλούς ρόλους αν και αποφάσισε σε κάποια περίοδο της ζωής της να εγκαταλείψει εντελώς την υποκριτική αναζητώντας μια «πιο ουσιαστική» ζωή. Εμφανίστηκε στο Χόλιγουντ το 1949 ως Ροζέτα Τζέικομπς και αμέσως υπέγραψε συμβόλαιο με την Universal-International.

Η Πάιπερ Λόρι ήταν υποψήφια τρεις φορές για Όσκαρ. Το 1962 για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, στην ταινία «Ο κόσμος είναι δικός μου» (The Hustler) και το 1977 για το Carrie και 1987 για το Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού, για Όσκαρ β γυναικείου Ρόλου.

Οι παραστάσεις στα Days of Wine and Roses, The Deaf Heart και The Road That Led After της χάρισαν υποψηφιότητες για Emmy και άνοιξαν το δρόμο για την επιστροφή της στον κινηματογράφο, Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες της ήταν ο ρόλος της προβληματικής κοπέλας του Paul Newman στο The Hustler (Ο κόσμος είναι δικός μου).

Στην τηλεόραση, εμφανίστηκε σε σειρές όπως οι Matlock, Murder, She Wrote και Frasier ενώ έπαιξε τη μητέρα του Τζορτζ Κλούνεϊ στο ER.

Η Laurie έγινε επίσης γνωστή για τις συνταγές της καθώς τις δημοσίευαν οι New York Times. Η μοναδική της εμφάνιση τότε ως ηθοποιός ήταν μαζί με άλλους μουσικούς και ηθοποιούς σε μια περιοδεία στις πανεπιστημιουπόλεις για να υποστηρίξει την προεδρική υποψηφιότητα του γερουσιαστή George McGovern το 1972.

Για πολλά χρόνια μετά, η Λόρι αποχώρησε από την υποκριτική αλλά ήταν τελικά έτοιμη να επιστρέψει στην υποκριτική όταν ο σκηνοθέτης Μπράιαν Ντε Πάλμα της τηλεφώνησε για να υποδυθεί την διαταραγμένη μητέρα της Σίσσυ Σπέισεκ στην εμβληματική ταινία, Carrie.

Η ταινία Carrie σάρωσε στο box office και η Λόρι βρέθηκε για μία ακόμα φορά υποψήφια για Όσκαρ. Η επιθυμία της να παίξει ξαναγεννήθηκε και συνέχισε μια γεμάτη καριέρα που κράτησε δεκαετίες, βάζοντάς τη στην καρδιά του κοινού.