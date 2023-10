UNICEF: Τουλάχιστον 2.400 παιδιά νεκρά στην λωρίδα της Γάζας μέσα σε 18 ημέρες

«Στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί περίπου 30 παιδιά», σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF

Τα στοιχεία της UNICEF καταδεικνύουν με νούμερα τη φρίκη του πολέμου. Στη Λωρίδα της Γάζας, από την ημέρα που άρχισαν οι εχθροπραξίες της Χαμάς με το Ισραήλ, πριν από 18 ημέρες, σχεδόν 2.500 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους.

Πάνω από 2.360 παιδιά σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακα ο οποίος βομβαρδίζεται ακατάπαυστα από τον ισραηλινό στρατό. Παράλληλα περισσότερα από 30 παιδιά από το Ισραήλ φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά πρόσθεσε πως άλλα 5.364 παιδιά τραυματίστηκαν, επικαλούμενη πληροφορίες της, χωρίς να κατονομάσει πηγές. Η UNICEF έκανε λόγο για «αδυσώπητες επιθέσεις» του ισραηλινού στρατού.

Unrelenting attacks have taken a devastating toll on Gaza's children, with a reported 2,360 fatalities and 5,364 injuries.



More than 30 Israeli children have reportedly lost their lives.



We urgently appeal for a ceasefire, humanitarian access, and the release of hostages.