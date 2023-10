Πέθανε ο κορυφαίος φυσικός, ακαδημαϊκός Γιώργος Γραμματικάκης

Καθηγητής, συγγραφέας και πρώην ευρωβουλευτής

Σε ηλικία 84 ετών πέθανε ο Γιώργος Γραμματικάκης, διακεκριμένος φυσικός, ακαδημαϊκός, πρώην πρύτανης και ευρωβουλευτής με το Ποτάμι. Νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Προχθές παρουσίασε αναπνευστική ανεπάρκεια, μπήκε στη ΜΕΘ, και έφυγε από τη ζωή σήμερα Τετάρτη (25/10).



Ο Γιώργος Γραμματικάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπούδασε Φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College του Λονδίνου. Απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1973 και η διατριβή του είχε τίτλο “Analysis of some multiparticle final state in 10 and 6 GeV/c K-p interactions”.

Τον Μάϊο του 1962, ύστερα από δικαστική προσφυγή των μελών των ακροδεξιών φοιτητικών παρατάξεων ΣΔΟΕ και ΕΚΟΦ κατά της διοίκησης της Διοικούσας Επιτροπής Συλλόγων του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ), το δικαστήριο τον διόρισε μέλος του νέου δ.σ της ΔΕΣΠΑ, θέση από την οποία παραιτήθηκε αμέσως καταγγέλοντας σκευωρία.

Από το 1982 έως το 2006 που συνταξιοδοτήθηκε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή, ήταν καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 1990 έως το 1996 διατέλεσε πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το 2014 εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με «Το Ποτάμι» και συμμετείχε στην Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Επίσης ήταν αντιπρόεδρος στο Δ.Σ της Λυρικής Σκηνής.

Ο Γιώργος Γραμματικάκης έγραψε τα εξής βιβλία:

– Η κόμη της Βερενίκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2006. Στο βιβλίο αυτό βασίσθηκε η τηλεοπτική σειρά «Αναζητώντας τη Βερενίκη» στην ΕΤ1



– Κοσμογραφήματα, εκδ. «Πόλις», Αθήνα 1999.

– Η αυτοβιογραφία του φωτός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2006.

– Συνομιλίες με το φως, Ιανός 2009.

– Ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2012.