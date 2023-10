Πέθανε ο κιθαρίστας των Massive Attack, Άντζελο Μπρουσκίνι

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 44 ετών

Ύστερα από μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, ο διάσημος κιθαρίστας των Massive Attack, Άντζελο Μπρουσκίνι, πέθανε σε ηλικία 44 ετών από τη ζωή. Το συγκρότημα με μια δημοσίευση ανακοίνωση τον θάνατο του κιθαρίστα αναφέροντας:

Massive Attack star dead: Guitarist Angelo Bruschini, 44, has passed away following a battle with lung cancer https://t.co/YP9IqWIqfS pic.twitter.com/woXfb6EEqv