2023 World Luxury Awards: 17th Gala Ceremony στο Grand Hyatt Athens

Με μεγάλη χαρά, τιμή και επιτυχία, το Grand Hyatt Athens φιλοξένησε στις 28 Οκτωβρίου την 17η απονομή των World Luxury Awards, ένας θεσμός που βραβεύει κάποια από τα καλύτερα ξενοδοχεία, spas, εστιατόρια και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις

Σε αυτή τη λαμπερή εκδήλωση περί τις 300 επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο επιβραβεύτηκαν για την προσφορά τους στη βιομηχανία της υψηλής φιλοξενίας και εστίασης, με το GHA μάλιστα να αποσπά σημαντικές διακρίσεις.

Η πραγματικά ιδιαίτερη βραδιά έλαβε χώρα στο Caryatids ballroom και έκανε μοναδική αίσθηση στους προσκεκλημένους που απόλαυσαν ένα show με Ελληνίδες Ιέρειες και τον θρυλικό Ζορμπά, ένα project που ανέλαβε η Pro Events, καθώς και το λουκούλλειο δείπνο των 6 πιάτων με τις υπογραφές του Executive Chef Παναγιώτη Αναστασίου και του Pastry Chef Φώτη Αλεξανδρή, συνοδεία εξαίρετων κρασιών από το Κτήμα Άλφα.

Η βραδιά συνεχίστηκε με μουσική, χορό και cocktails υπό το φως της πανσελήνου και με τη μαγευτική θέα της Ακρόπολης, στο ολοκαίνουργιο και εντυπωσιακό rooftop του ξενοδοχείου. Το τέλειο κλείσιμο σε μια τέλεια βραδιά.

Δηλώνοντας ενθουσιασμένη από την τόσο επιτυχημένη εκδήλωση, η Jana Stoman, Executive Manager των World Luxury Awards εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευμένους με προεξάρχοντες τους: the Global Hotel of the Year - Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve, the Global Spa of the Year - Spirit Hotel Thermal Spa, the Global Restaurant of the Year - Le Pavillon and the Global Travel Establishment of the Year - Australia Zoo. Όσο για το Grand Hyatt Athens, ουκ ολίγα είναι τα βραβεία που συνολικά απέσπασε:

Grand Hyatt Athens

Best Luxury Conference & Event Hotel - Global Winner

Best Luxury Contemporary Hotel in Europe

Best Luxury Event Hotel in Southern Europe



Aegeo Spa at Grand Hyatt Athens

Best Luxury Business Hotel Spa - Global Winner

Best Luxury City Spa in Greece

The Grand by Interni

Best Luxury Rooftop Restaurant in Southern Europe

Best Mediterranean Cuisine - Global Winner

Best Luxury Hotel Restaurant in Greece



Κλείνοντας, ο Πέτρος Ζαρίκος, Γενικός Διευθυντής του Grand Hyatt Athens, δεν θα μπορούσε να συνοψίσει καλύτερα τη συμβολή και συμμετοχή του ξενοδοχείου στα φετινά World Luxury Awards: « Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς, η ανάληψη των 17ων World Luxury Awards στο Grand Hyatt Athens.Τα WLA είναι συνώνυμα της υψηλής φιλοξενίας, και δε θα μπορούσαμε παρά να είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας, στην οποία οφείλουμε την πολλαπλή βράβευσή μας. Όσοι ενεπλάκησαν σε αυτήν τη μαγική εκδήλωση αρμόζουν τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια, γιατί αυτή άξιζε όσο και τα βραβεία.»