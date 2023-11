Νέα νεκρή όμηρο εντόπισε το Ισραήλ - Το δεύτερο θύμα μέσα σε μία ημέρα

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν το πρωί της Παρασκευής (17/11) πως εντόπισαν ακόμη μία νεκρή όμηρο έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου επιχειρούν τις τελευταίες ημέρες

Πρόκειται, σύμφωνα με το IDF, για τη 19χρονη στρατιώτη Noa Marciano, η οποία απήχθη στις 7 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης επίθεσης που πραγματοποίησε στο νότιο Ισραήλ, η Χαμάς. Η σορός της, όπως αναφέρει η ίδια ενημέρωση, εντοπίστηκε από τα ισραηλινά στρατεύματα σε παρακείμενο χώρο στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, καθιστώντας έτσι το δεύτερο θύμα που βρίσκεται στον ίδιο χώρο.

«Το IDF στέλνει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και θα συνεχίσουν να την υποστηρίζουν» αναφέρουν, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή τους οι Αμυντικές Δυνάμεις της χώρας που πολιορκούν το Αλ Σίφα.

19 year old CPL Noa Marciano was abducted and murdered by Hamas terrorists on October 7.



Her body was found and extracted by IDF troops adjacent to the Shifa Hospital in Gaza.



The IDF sends its heartfelt condolences to the family and will continue to support them. pic.twitter.com/f7eWBUrzVq