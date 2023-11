Εντυπωσιακή και φέτος η παρουσία της Beverage World στο Athens Bar Show 2023

Νέες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο της Beverage World, το Tamboo spiced rum από τον γνωστό οίκο Angostura, και η super premium tequila Laneta

Για μια ακόμα χρονιά η παρουσία της Beverage World στο Athens Bar Show άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους επισκέπτες της έκθεσης. Τα περίπτερα της εταιρείας υποδέχθηκαν χιλιάδες επαγγελματίες των bar και της εστίασης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το “all around the clock” χαρτοφυλάκιο της, ενώ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν signature cocktails και premium γεύσεις σε ένα glamourous bar.



Τα tailor-made booths των AXIA και Angostura «ταξίδεψαν» όσους τα επισκέφθηκαν σε mood ελληνικού καλοκαιριού αλλά και στην εξωτική Καραϊβική, με cocktails που ανέδειξαν την ιδιαιτερότητα του μοναδικού στον κόσμο extra dry αποστάγματος μαστίχας, αλλά και την περίπλοκη και γεμάτη νότες μπαχαρικών γεύση της τελευταίας προσθήκης στην οικογένεια των προϊόντων Angostura, του Tamboo spiced rum!

Το Mataroa Meditterrean Gin, με τις γεύσεις και την αισθητική του περιπτέρου του, έκανε τους επισκέπτες της έκθεσής να νοιώθουν ότι βρίσκονται σε μεσογειακό νησί, σερβίροντας cocktails με άρωμα μεσογειακών βοτάνων. Σημαντική παρουσία είχε και η ξεχωριστή τεκίλα Calle 23, σε ένα χώρο αφιερωμένο στην τεκίλα, το TOMAS ESTES AGAVE EMBASSΥ, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών.



Πέρα από brands όπως η luxury vodka Chopin , η super premium tequila Laneta, το διάσημο Brokers Gin και η σαμπάνια Lanson, που αποτελούσαν το επίκεντρο του ξεχωριστού περιστρεφόμενου κεντρικού display στο bar της Beverage World, οι επαγγελματίες που επισκέφτηκαν το περίπτερο της εταιρείας απόλαυσαν επίσης και την σερραϊκή craft μπίρα Voreia, επιλέγοντας ανάμεσα στις ποικιλίες Pilsner και IPA που ήταν on tap, όπως ταιριάζει στον craft χαρακτήρα της, αλλά και τον μοναδικό μηλίτη Μηλίτσα, μια ιδανική επιλογή για τους φαν των Lo-No alcohol ποτών.



Μια μοναδική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι παρευρέθηκαν στο one of a kind event «The Great Tuesday Club», που διοργάνωσε το Avra Bar, το απόλυτο bar destination του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, σε συνεργασία με την Beverage World.

Στο event αυτό, που έλαβε χώρα στις 7 Νοεμβρίου, διάσημοι bartenders απ’ όλο τον κόσμο ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους σερβίροντας δημιουργίες, με βάση την luxury vodka Chopin, το AXIA mastiha spirit, ρούμι του οίκου Angostura, Mataroa Gin, αλλά και espresso welcome cocktail shots από τον ιταλικό καφέ espresso Lavazza. Το Avra Bar και η Beverage World έκαναν take-over τον χώρο ενός από τα πιο trendy bars στο κέντρο της Αθήνας, «Το Λοκάλι», μεταμορφώνοντάς το σε ξενοδοχείο με τρία bars από έξι διαφορετικούς προορισμούς από τρεις ηπείρους του κόσμου.

Οι διάσημοι guest bartenders βρεθήκαν στην Αθήνα για αυτό το μοναδικό event από τα bars του Four Seasons στην Μπανγκόκ, το

Τόκυο, το Μαϊάμι, το Μεξικό, το Μιλάνο και την Αθήνα και «ταξίδεψαν» τους καλεσμένους, δημιουργώντας signature cocktails για κάθε προορισμό, χρησιμοποιώντας προϊόντα της Beverage World, για ένα γευστικό ταξίδι “all around the world”!