Γάζα: Άρχισαν ξανά οι βομβαρδισμοί - Έληξε η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως άρχισε ξανά τις επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στη Γάζα

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ξανάρχισε τις επιχειρήσεις του εναντίον του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Κατηγόρησε την Χαμάς πως παραβίασε τους όρους της ανακωχής που εφαρμοζόταν από την 24η Νοεμβρίου, ανοίγοντας πυρ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

