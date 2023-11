Η Σίνθια Νίξον ξεκίνησε απεργία πείνας για να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα

Η ηθοποιός Σίνθια Νίξον ξεκίνησε απεργίας πείνας μαζί με άλλους ακτιβιστές με αφορμή τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς

Μαζί με άλλους πέντε Αμερικανούς πολίτες, η πρωταγωνίστρια των «And Just Like That» και «Sex And the City», Σίνθια Νίξον απαιτεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με την απεργία πείνας να αναμένεται να διαρκέσει πέντε ημέρες.

«Ως μητέρα παιδιών από το Ισραήλ, των οποίων οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι επιζώντες του Ολοκαυτώματος, μου ζητήθηκε από τον γιο μου να χρησιμοποιήσω κάθε φωνή που διαθέτω για να επιβεβαιώσω όσο πιο δυνατά γίνεται ότι το "ποτέ ξανά" σημαίνει "ποτέ ξανά" για όλους», δήλωσε η ηθοποιός, σύμφωνα με το Deadline.

«Σε επτά εβδομάδες, το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους αμάχους σε μια μικροσκοπική λωρίδα γης από όσους σκοτώθηκαν σε 20 χρόνια πολέμου σε ολόκληρη τη χώρα του Αφγανιστάν», συνέχισε η ηθοποιός.

«Έχω βαρεθεί και έχω κουραστεί να λένε ότι οι απώλειες αμάχων είναι ένα συνηθισμένο τίμημα στον πόλεμο. Δεν υπάρχει τίποτα το συνηθισμένο σε αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει τίποτα συνηθισμένο με αυτούς τους θανάτους».

«Θα ήθελα να κάνω μια προσωπική έκκληση σε έναν πρόεδρο που έχει βιώσει τόσο τραγική προσωπική απώλεια να συνδεθεί με αυτή την ενσυναίσθηση για την οποία είναι γνωστό (ότι διαθέτει) και να κοιτάξει τα παιδιά της Γάζας και να φανταστεί ότι ήταν παιδιά του», τόνισε η ηθοποιός.

Today we begin a hunger strike in front of the White House demanding a permanent ceasefire. pic.twitter.com/BChpnSJX7z — Sumaya Awad (@sumayaawad) November 27, 2023

«Οι θάνατοι που έχουμε δει οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις βόμβες, αλλά πολλοί Παλαιστίνιοι βρίσκονται τώρα στα πρόθυρα της πείνας. Μόνο το 7% της διατροφής που χρειάζονται παρέχεται σε καθημερινή βάση», υπογράμμισε η Σίνθια Νίξον.

«Έτσι, βρισκόμαστε εδώ σε απεργία πείνας απλά για να δείξουμε στον Μπάιντεν το είδος της στέρησης που συμβαίνει στη Γάζα και πώς μπορεί να επιτύχει μια κατάπαυση του πυρός και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», κατέληξε.