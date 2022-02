Η Cynthia Nixon υπερασπίζεται τη Miranda: «Το να την κατακρίνουν, είναι αλλόκοτο»

H ηθοποιός έχει να πει μόνο τα καλύτερα για τον χαρακτήρα που υποδύεται εδώ και δεκαετίες

H Cynthia Nixon γνωρίζει καλά ότι το κοινό του And Just Like That δεν έχει τη Miranda σε μεγάλη εκτίμηση. Δεν καταλαβαίνει γιατί, ωστόσο.

Ναι, η Miranda έχει αποκτήσει σχεδόν σχέση εξάρτησης με το αλκοόλ. Ο γάμος της, επίσης, καταρρέει, καθώς ανακαλύπτει ποιος είναι ο πραγματικός σεξουαλικός προσανατολισμός της, κάνει εξωσυζυγική σχέση με την κωμικό Che Diaz. Υπάρχουν όμως τόσα θετικά, σύμφωνα με την ηθοποιό που την υποδύεται εδώ και δεκαετίες.

«Θεωρώ είναι αλλόκοτη αντίδραση», είπε στη Vogue US, αναφερόμενη στην αρνητική κριτική του χαρακτήρα της.

«Αρχικά, πιστεύω ότι η Miranda είναι γενναία, και πιστεύω ότι η Miranda πηγαίνει μπροστά. Δεν ξέρει πού ακριβώς πηγαίνει, αλλά ξέρει ότι κάπου πρέπει να πάει. Και νομίζω ότι αυτή ήταν πάντα η αλήθεια της Miranda, σωστά;»

«Η Miranda είναι πανέξυπνη», συνέχισε. «Είναι πολύ επίμονη, αλλά η ιδέα πως είναι συνετή και προσγειωμένη – ποτέ δεν υπήρξε συνετή και προσγειωμένη! Είναι απρόβλεπτη, μία πολύ ισχυρογνώμων απρόβλεπτη. Πάντα ήταν σαν ταύρος σε υαλοπωλείο και έχανε την ψυχραιμία της και είχε εκρήξεις και μετά έπρεπε να τα πάρει όλα πίσω, όταν ηρεμούσε».

Η Cynthia Nixon έχει πολύ ψηλά τη Miranda – και καλά κάνει. «Παράτησε τη δουλειά γραφείου που της έδινε πολλά χρήματα και γύρισε πίσω, προσπαθώντας να κάνει κάτι καλύτερο με τη ζωή της. Όπως λέει η Miranda: Δεν είμαστε γριές, είμαστε 55. Θέλω να πω, σίγουρα είσαι πιο κοντά στο τέλος, παρά στην αρχή. Αλλά αν είσαι καλά με τον εαυτό σου, έχεις πολύ χρόνο για να κάνεις τη διαφορά».