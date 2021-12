H Carrie, η Miranda και η Charlotte σίγουρα δεν είναι οι πιο ακριβοπληρωμένες της τηλεόρασης.

Το Sex and the City επιστρέφει και πλέον μετράμε αντίστροφα τις ώρες. Λίγο πριν κυκλοφορήσει το reboot, And Just Like That, διέρρευσαν πληροφορίες για τις τρεις πρωταγωνίστριες – για την αμοιβή τους, συγκεκριμένα.

Η Sarah Jessica Parker, η Cynthia Nixon και η Kristin Davis (Carrie, Miranda και Charlotte, αντίστοιχα) θα κερδίσουν εκατομμύρια από τη νέα σειρά. Οι μισθοί τους, βέβαια, δεν είναι εξωφρενικά υψηλοί. Φυσιολογικούς, θα τους χαρακτηρίζαμε, για το μέγεθος του show. Καθεμιά τους λαμβάνει 650-750 χιλιάδες δολάρια ανά επεισόδιο, σύμφωνα με το Just Jared, κάτι που δείχνει ότι θεωρούνται εξίσου σημαντικές τόσο ως προς τον χαρακτήρα που υποδύονται, όσο και ως προς το ταλέντο τους.

Η νέα εποχή του SATC πρόκειται να είναι πιο spicy από ποτέ. Στο τελευταίο trailer που κυκλοφόρησε, μάλιστα, γίνεται λόγος για αυνανισμό σε δημόσιο χώρο και dating apps - απίστευτο, αλλά αληθινό.

Από την παρέα τους θα λείπει η Samantha, βέβαια. Και ο Chris Noth - ή Mr Big, αν το προτιμάτε - σε πρόσφατη συνέντευξη πήρε θέση στην κόντρα της Kim Cattrall με την SJP.

Splash News

«Δεν έχω ιδέα τι σκέφτεται, τι αισθάνεται», δήλωσε ο Noth για την Cattrall. «Αυτό που ξέρω, είναι ότι είμαι πολύ κοντά με την SJ και οι χαρακτηρισμοί που της απέδωσε δεν πλησιάζουν ούτε κατά διάνοια. Τη συμπαθούσα, μου φαινόταν υπέροχη στη σειρά και κάποιοι άνθρωποι πήγαν παρακάτω για τους δικούς τους λόγους. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι δικοί της. Απλώς ελπίζω να έγινε όλο αυτό επειδή ήταν λυπημένη κι ένιωθε άβολα».

«Δε μου αρέσει να ακούω κανέναν να μιλάει για την SJ, επειδή έχει στοχοποιηθεί και ο κόσμος είναι κακός. Αισθάνομαι ότι πρέπει να την προστατεύσω και δε μου άρεσε όλο αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο», συμπλήρωσε.