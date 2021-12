O σοβαρός λόγος που η Cynthia Nixon αρχικά δίσταζε να συμμετάσχει στο And Just Like That

Παραλίγο να μη δούμε ούτε τη Miranda στο reboot του Sex and the City

Μπορεί τώρα να εμφανίζεται κανονικά στο And Just Like That, όμως η Cynthia Nixon είχε τις αμφιβολίες της στην αρχή. Η ηθοποιός έφτασε κοντά στο να απορρίψει την πρόταση κι εμείς παραλίγο να μη δούμε ούτε τη Miranda στο reboot του Sex and the City.

«Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση», δήλωσε στο Herald Sun. «Αλήθεια δεν πίστευα πως θα το έκανα – ήμουν πολύ διστακτική».

Οι ενδοιασμοί της Nixon ήρθαν μετά από ορισμένα βίντεο που είδε, στα οποία φαν της σειράς ένωσαν κάποια προβληματικά κομμάτια της σειράς από τις αρχές των ‘00s. Από την Carrie Bradshaw που υποστήριξε ότι η αμφιφυλοφιλία δεν υπάρχει, μέχρι τα ρατσιστικά σχόλια της Samantha, πολλά στοιχεία του show (δικαίως) δε θα ήταν αποδεκτά σήμερα.

Μιλώντας για προβληματικά αστεία της αρχικής σειράς, η ηθοποιός εξήγησε ότι σήμερα δε θα της περνούσε καν από το μυαλό η ιδέα να ξεστομίσει αυτές τις ατάκες. «Είμαι πολύ περήφανη για την αρχική σειρά – παρότι υπήρξε άστοχη σε ζητήματα φυλής και φύλου – και το ότι ήμουν η Miranda άνοιξε τόσους υπέροχους ρόλους για εμένα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όσο απομακρύνομαι από τη Miranda, τόσο βελτιώνονται γιατί ο κόσμος έπαψε να με ταυτίζει με έναν μόνο χαρακτήρα».

«Όσο περισσότερο μιλούσα με την Sarah Jessica, τον (σεναριογράφο) Michael Patrick King και την Kristin, για όλα εκείνα που απαιτούσα για να επιστρέψω – μία πραγματική αλλαγή, σχετικά με την έλλειψη ποικιλομορφίας, και συμφώνησαν μαζί μου»

Πράγματι, η νέα σειρά έχει αλλάξει. «Συγκινήθηκα με το πόσο όλοι άκουγαν και πόσο καλά συνεργαστήκαμε – δεν ανακαινίσαμε το σπίτι, αλλά το χτίσαμε από την αρχή – που δεν είχε μόνο εμάς η σειρά, αλλά και νέους χαρακτήρες», τόνισε η Nixon.

«Οι χαρακτήρες είναι 55, οπότε είναι στην εμμηνόπαυση», πρόσθεσε. «Και η εμμηνόπαυση είναι punchline πολλών αστείων και σίγουρα έχει δυσάρεστες πλευρές. Αλλά είναι η εποχή που οι γυναίκες έχουν περάσει δεκαετίες προσέχοντας η μία την άλλη και μπορούν να επικεντρωθούν στον εαυτό τους: Ποια είμαι; Ποια θέλω να γίνω;»