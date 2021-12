Η Carrie Bradshaw είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά fashion icons, με κάθε της outfit να αποτελεί και μια διαφορετική στιλιστική συμβουλή.

Ας μην ξεχνάμε ότι το στιλ της στην αγαπημένη σειρά Sex and the City είχε αναδείξει πολλά brands αλλά και ανερχόμενους σχεδιαστές.

Τα ρούχα της Carrie είχαν μια συγκεκριμένη αισθητική και μια ιδεολογία από πίσω τους. Για παράδειγμα ότι «ενισχύουμε τη μόδα και επενδύουμε σε κομμάτια σχεδιαστών». Όταν λοιπόν οι φωτογράφοι την εντόπισαν με ένα φόρεμα που θεωρήθηκε πως ήταν από την αλυσίδα Forever 21, τότε πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί επέλεξε να «ενισχύσει» ένα fast fashion brand.

Οι δυο ενδυματολόγοι του «And Just Like That» που υπογράφουν (και) τα looks της Carrie Bradshaw στη σειρά, αποκάλυψαν όλη την αλήθεια πίσω από το αμφιλεγόμενο φόρεμα που δίχασε το κοινό και τα media.

Πιο συγκεκριμένα, η Molly Rodgers και ο Danny Santiago δήλωσαν: «Ήταν ένα φόρεμα που είχαμε βρει πέντε χρόνια πριν και δεν είχε ετικέτα. Απλώς σκεφτήκαμε: "Αυτό είναι ένα πραγματικά χαριτωμένο κομμάτι, θα το αγοράσoυμε". Κόστισε πέντε ή έξι δολάρια και το είχαμε από τότε».

Όταν λοιπόν ξεκίνησαν να δημιουργούν την γκαρνταρόμπα της Carrie, πρόσθεσαν και το φόρεμα που μάλιστα πιθανότητα να ανήκει σε ένα ινδικό brand με το όνομα Raga. «Ήταν ανοιξιάτικο, το print του ήταν πολύ χαρούμενο και ήταν απλά τέλειο για την Carrie. Δεν είχαμε ιδέα σε ποιο brand ανήκε».

Τέλος, ο Santiago πρόσθεσε: «H Carrie μπορεί να κάνει ό,τι της αρέσει. Είναι γνωστό ότι λατρεύει να μπερδεύει κομμάτια υψηλού με χαμηλού budget. Είμαι βέβαιος ότι η ίδια θα το αγόραζε χωρίς να γνωρίζει από ποιο brand είναι και θα απολάμβανε να το φορά είτε το πλήρωνε $5 είτε $5.000».