Σεισμός στην Κίνα: Πάνω από 100 οι νεκροί και 200 οι τραυματίες

Τουλάχιστον 100 είναι οι νεκροί από τον φονικό σεισμό που χτύπησε τη βορειοδυτική Κίνα

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν σεισμός έπληξε την κινεζική επαρχία Γκανσού (βορειοδυτικά) μέσα στη νύχτα, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο σεισμός 5,9 βαθμών προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ιδίως την κατάρρευση σπιτιών, ωθώντας κατοίκους να βγουν έντρομοι στους δρόμους, τόνισε το πρακτορείο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, άλλοι τουλάχιστον 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού, που είχε επίκεντρο στα σύνορα της επαρχίας Γκανσού και της επαρχίας Τσινγκάι.

Earthquake with 6.2 magnitude kills over 111 in China's Gansu, Qinghai provinces, rescue operation on#Earthquake pic.twitter.com/KIvc3rb91S