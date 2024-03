Oscars 2024: Ποιος θα κερδίσει, ποιος πρέπει να κερδίσει και όλα όσα περιμένουμε φέτος

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε - σε μερικές ώρες, θα έχουμε λαμπερά looks (καλά και κακά), νικητές, και χαμένους που αποδέχθηκαν αξιοπρεπώς την ήττα τους

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Oscars ξεκίνησε και είμαστε πανέτοιμοι. Το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου διεκδικεί αγαλματίδιο σε 11 κατηγορίες, οι Λάνθμος Χούλιγκανς ήδη έχουν φτάσει στο Dolby Theatre και έχουν βγάλει τα πανό. Θα είναι ο μεγάλος νικητής, ωστόσο; Με βαρδιά καρδιά, θα πούμε μάλλον όχι.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα Δευτέρας 11 Μαρτίου, στη 1 (ώρα Ελλάδας) με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ για δεύτερη συνεχή χρονιά, και θα δούμε τον Ράιαν Γκόσλινγκ να τραγουδά το I'm Just Ken, σαν αλλος Κωνσταντίνος Κατακουζηνός, την ημέρα που είδε τον Σάκη στην τηλεόραση.

Tα ονόματα των νικητών θα ανακοινώσουν ηθοποιοί, ανάμεσά τους οι Έμιλι Μπλαντ, Σίνθια Ερίβο, Αμέρικα Φερέρα, Σάλι Φιλντ, Ράιαν Γκόσλινγκ, Αριάνα Γκράντε, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Μελίσα ΜακΚάρθι, Ίσα Ρέι, Τιμ Ρόμπινς, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Μέρι Στινμπέργκερν, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Σαρλίζ Θέρον, Κριστόφ Βαλτζ και Φόρεστ Γουίτακερ. Στη σκηνή θα ανέβουν και άλλοι σταρ, φυσικά -Μισέλ Φάιφερ και Αλ Πατσίνο, Μισέλ Γέο και Τζέιμι Λι Κέρτις, Μπρένταν Φρέιζερ και Κε Χιου Κουάν, αλλά και οι Μαχαρσάλα Αλί, Νίκολας Κέιτζ, Τζέσικα Λανγκ, Μάθιου ΜακΚόναχι, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Σαμ Ρόκγουελ, Ζεντάγια, Μπαντ Μπάνι, Κρις Χέμσγουορθ, Ντουέιν Τζόνσον, Μάικλ Κίτον, Ρετζίνα Κινγκ, Τζένιφερ Λόρενς, Κέιτ ΜακΚίνον, Ρίτα Μορένο, Τζον Μαλέινι, Κάθριν Ο’ Χάρα, Οκτάβια Σπένσερ και Ράμι Γιούσεφ.

Θα δούμε, άραγε, τη Μάργκο Ρόμπι ντυμένη σαν Μπάρμπι για μία ακόμη φορά; Η Ζεντάγια θα είναι όσο iconic υπήρξε στην προώθηση του Dune: Part Two; Ο Μπράντλεϊ Κούπερ, που είναι και υποψήφιος, θα πάει πάλι με τη μαμά του; Προβλέπουμε πως η απάντηση είναι θετική και για τα τρία. Προβλέπουμε, επίσης, φετινούς νικητές.

Εξαιρετικό το Poor Things, ο Γιώργος Λάνθιμος ξεχώρισε για μία ακόμη φορά αλλά, ας είμαστε ειλιρινείς, το Oscar Καλύτερης Ταινίας θα το πάρει το Oppenheimer. Κέρδισε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει βραβευθεί σε κάθε τελετή φέτος, οπότε και εδώ, η νίκη είναι σχεδόν δεδομένη.

Τι θα γίνει με τις υπόλοιπες κατηγορίες, όμως;

Στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, μάλλον θα δούμε τον Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ο κορυφαίος της γενιάς του, μέχρι στιγμής δεν έχει κρατήσει χρυσό αγαλματίδιο και, σήμερα το βράδυ, προβλέπεται να πάρει την εκδίκησή του για το 2009, όταν το Dark Knight δεν υπήρξε υποψήφιο ούτε για καλύτερη ταινία, ούτε για σκηνοθεσία. Τώρα, ίσως πάρει και τα δύο.

Στον Α’ Ανδρικό Ρόλο, και πάλι θα έχουμε κάτι από Oppenheimer καθώς ο Κίλιαν Μέρφι έκανε το «κάτι παραπάνω» από τους ανταγωνιστές του. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ ήταν καλός αλλά προβλέψιμος στο Maestro, όπως κι ο Πολ Τζιαμάτι στο Holdovers. Εξάλλου, ο Μέρφι βραβεύθηκε και με SAG και με BAFTA, οπότε είναι ώρα να τριτώσει με το Oscar.

Όσο για την Καλύτερη Ηθοποιό, εδώ θα είναι το μεγάλο ντέρμπι. Η Έμμα Στόουν ήταν υπέροχη στο Poor Things, το ίδιο και η Λίλι Γκλάντσοουν στο Killers of the Flower Moon. Σε περίπτωση που το πάρει η δεύτερη, θα μιλάμε για ιστορική νίκη, καθώς θα είναι η πρώτη ιθαγενής Αμερικανίδα που παίρνει και Oscar και SAG.

Στον Β’ Ανδρικό Ρόλο θέλουμε να δούμε τον Μαρκ Ράφαλο του Poor Things, αλλά μάλλον θα δούμε τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Έχει ήδη υπάρξει υποψήφιος τρεις φορές, τώρα είναι ώρα να επιστρέψει σπίτι του με το βραβείο. Η ερμηνεία του τον έκανε να ξεχωρίσει και απέδειξε ότι το ταλέντο του δεν γνωρίζει όρια -είτε κάνει Marvel, είτε υποδύεται τον Λίουις Στράους, σε ανατριχιάζει.

Για τη ερμηνεία της στο Handovers θα βραβευθεί η Νταβίν Τζόι Ράντολφ, η οποία μάλλον έχει βαρεθεί να κερδίζει βραβεία. Δεν σταματά να το κάνει, ωστόσο.

Βραβείο Κοστουμιών θα πάρει το Poor Things, χωρίς αμφιβολία. Μπορεί το Barbiecore να έγινε τάση, μπορεί να ντύνονταν όλοι αποκριάτικα για να δουν την Barbie, όμως τα εκκεντρικά ρούχα, οι dramatic τουαλέτες και η δημιουργικότητα που είδαμε στην ταινία του Λάνθιμου, κερδίζουν.

Θα κλείσουμε με την πρόβλεψή μας για την κατηγορία Καλύτερου Τραγουδιού. Θα θέλαμε να το πάρει το I'm Just Ken, γιατί ο Ράιαν Γκόσλινγκ ήταν κάτι παραπάνω από Kenough; Ναι, σίγουρα ναι. Θα το πάρει η Μπίλι Άιλις με το What Was I Made For, για την ίδια ταινία, την Barbie; Πιθανότατα.

Δείτε live, στη 1 ξημερώματα Δευτέρας, όλες τις εξελίξεις από τα φετινά βραβεία κινηματογράφου εδώ, στο JennyGr!