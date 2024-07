Χιου Έντουαρτς: Ένοχος για κατηγορίες παιδικής πορνογραφίας ο πρώην παρουσιαστής του ΒΒC

Ο πρώην παρουσιαστής του BBC συνελήφθη στις 8 Νοεμβρίου 2023

Ένοχος και για τις τρεις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν για δημιουργία εικόνων παιδικής πορνογραφίας δήλωσε, ενώπιον του δικαστηρίου του Λονδίνου ο Χιου Έντουαρντς, ο Βρετανός πρώην παρουσιαστής ειδήσεων του BBC. O πρώην παρουσιαστής του BBC είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από τον Ιούλιο του 2023, την περίοδο που αποκαλύφθηκε πως πλήρωσε έναν 17χρονο έφηβο για να του δώσει γυμνές φωτογραφίες.

