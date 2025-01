Το TikTok επέστρεψε ήδη στις ΗΠΑ. Και οι influencers «πρόσφυγες» σταμάτησαν τα μαθήματα μανδαρινικών

Εκατομμύρια content creators θρηνούσαν το περιεχόμενό τους, όταν το TikTok τους καλωσόρισε ξανά

Οι 170 εκατομμύρια Αμερικανοί χρήστες του TikTok τις τελευταίες μέρες «μετακόμιζαν» σωρηδόν στην κινεζική εφαρμογή RedNote, αυτοαποκαλούνταν #TikTokRefugees και μάθαιναν μανδαρινικά κινέζικα στο Duolingo μήπως και καταφέρουν να καταλάβουν πώς λειτουργεί το Xiaohongshu («Μικρό Κόκκινο Βιβλίο»), όπως είναι γνωστή η εφαρμογή στην Κίνα. Όλα αυτά επειδή το TikTok θα έκλεινε στις ΗΠΑ. Και έκλεισε, όντως. Αλλά σε λιγότερο από 24 ώρες, επανήλθε καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα «σωθεί». Το περιμέναμε; Ναι.

Μετά το drama των τελευταίων εβδομάδων και αφού εκατομμύρια content creators θρηνούσαν το περιεχόμενό τους, η εφαρμογή μόλις πριν λίγες ώρες τους καλωσόρισε ξανά με μια ειδοποίηση που έλεγε: «Ευχαριστούμε για την υπομονή και την υποστήριξή σας. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του Προέδρου Τραμπ, το TikTok επέστρεψε στις ΗΠΑ!». Κάπως έτσι, το TikTok ανέφερε ότι έφτασε σε συμφωνία με τους παρόχους υπηρεσιών της, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα σήμερα για να δώσει παράταση στη ByteDance, ώστε να βρει αγοραστή.

