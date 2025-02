Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 300 πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί 342 διαδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό για τα δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

Δύο χρόνια συμπληρώνονται την Παρασκευή (28.02) από την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Το ημερολόγιο έδειχνε 28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23:22. Μετά, ο χρόνος σταμάτησε. Αυτή η τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα, στοίχισε τη ζωή σε 57 ψυχές, άφησε πίσω της ανθρώπους μισούς, συγγενείς που προσπαθούν να ορθοποδήσουν και ανθρώπους που ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Δύο χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία στα Τέμπη αυτήν την Παρασκευή, και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα σημεία που έχουν προγραμματιστεί διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης για τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν στα Τέμπη είναι μαζική. Μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί 342 διαδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα, 243 στην Ελλάδα και 99 στο εξωτερικό. Εδώ, είναι η ακριβής λίστα με τις συγκεντρώσεις (ανανεώνεται συνεχώς).

Οι συγκεντρώσεις στην Ελλάδα:



• Στερεά Ελλάδα Αγία Άννα (Εύβοια) Δημαρχείο Αγίας Άννας 11:00

• Αττική Αγία Μαρίνα Κορωπίου Κόμβος Αγ. Μαρίνας και Σουνίου 11:00

• Βόρειο Αιγαίο Άγιος Ευστράτιος Κεντρική Πλατεία 11:00

• Κρήτη Άγιος Νικόλαος Πλατεία Αγ. Νικολάου 11:00

• Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Πλατεία Δημοκρατίας 11:00

• Αττική Αθήνα Σύνταγμα 11:00

• Αττική Αίγινα Παλιά Προβλήτα 11:00

• Δυτική Ελλάδα Αίγιο Πλατεία Αγίας Λαύρας 11:00

• Δυτική Ελλάδα Ακράτα Κόμβος Ακράτας 12:00

• Κεντρική Μακεδονία Αλεξάνδρεια (Ημαθίας) Πνευματικό Κέντρο 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Αλεξανδρούπολη Δημαρχείο 11:00

• Στερεά Ελλάδα Αλιβέρι Άγαλμα Λιγνιτωρύχου 11:00

• Θεσσαλία Αλμυρός Κεντρική Πλατεία 12:30

• Θεσσαλία Αλόννησος Λιμάνι Αλοννήσου 11:00

• Δυτική Ελλάδα Αμαλιάδα Πλατεία Αγίου Αθανασίου 11:00

• Στερεά Ελλάδα Αμάρυνθος Πλατεία 11:00

• Νότιο Αιγαίο Αμοργός Έναντι Δημαρχείου 11:00

• Δυτική Μακεδονία Αμύνταιο Πλατεία Αγ. Κων/νου & Ελένης 12:00

• Στερεά Ελλάδα Αμφίκλεια Άνω Πλατεία 11:00

• Στερεά Ελλάδα Αμφιλοχία Κεντρική Πλατεία 11:00

• Στερεά Ελλάδα Άμφισσα Πλατεία Ησαΐα 12:00

• Νότιο Αιγαίο Ανάφη Πλατεία Δημαρχείου 11:00

• Δυτική Ελλάδα Ανδραβίδα Πλατεία Ανδραβίδας 12:00

• Νότιο Αιγαίο Άνδρος Λιμάνι Γαυρίου 12:00

• Δυτική Ελλάδα Ανδρίτσαινα Πλατεία Ανδρίτσαινας

• Νότιο Αιγαίο Αντίπαρος Δημοτικό Σχολείο 11:00

• Πελοπόννησος Άργος Κεντρική Πλατεία 11:00

• Ιόνια Νησιά Αργοστόλι Πλατεία Βαλλιάνου 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Αριδαία Κεντρική Πλατεία 11:00

• Κρήτη Αρκαλοχώρι (Ν. Ηρακλείου) Πλατεία Ηρώων Αρκαλοχωριου 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Άρναια (Χαλκιδική) Κεντρική Πλατεία 11:00

• Ήπειρος Άρτα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Αττική Αρτέμιδα (Πούλμαν για Σύνταγμα) Αναχώρηση: Ξενοδοχείο Sea Sabelle 10:00

• Δυτική Ελλάδα Αστακός Νέα Πλατεία 11:00

• Πελοπόννησος Άστρος (Αρκαδίας) Κεντρική Πλατεία 11:00

• Νότιο Αιγαίο Αστυπάλαια Μύλους 11:00

• Στερεά Ελλάδα Αταλάντη Κεντρική Πλατεία 11:30

• Αττική Αυλώνα Σταθμός ΟΣΕ 12:00

• Βόρειο Αιγαίο Βαθύ (Σάμου) Πλατεία Πυθαγόρα 11:00

• Δυτική Ελλάδα Βαλαώρα (Ευρυτανίας) Πλατεία Βαλαώρας 12:00

• Δυτική Ελλάδα Βάρδα (Ηλείας) Δημαρχείο 11:00

• Αττική Βαρνάβας (πούλμαν για Σύνταγμα) Αναχώρηση: Πλατεία Ηρώων (σχολείο) 9:00 ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

• Κεντρική Μακεδονία Βέροια Πλατεία Δημαρχείου 11:00

• Θεσσαλία Βόλος Θόλος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 11:00

• Δυτική Ελλάδα Βόνιτσα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Βρασνά (Δήμος Βόλβης) Παλιό Δημοτικό Σχολείο 12:30

• Στερεά Ελλάδα Γαλαξίδι Δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα

• Πελοπόννησος Γαλατάς (Τροιζηνίας) Πλατεία Ηρώων 13:00

• Δυτική Ελλάδα Γαστούνη Πλατεία Ηρώων 12:00

• Κρήτη Γαύδος Δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα

• Πελοπόννησος Γεράκι (Λακωνίας) Δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα

• Ήπειρος Γιάννενα Περιφέρεια Ηπείρου 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Γιαννιτσά Πλατεία ΕΠΟΝ 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Γουμένισα (Κιλκίς) Πλατεία 23ης Οκτωβρίου 11:00

• Στερεά Ελλάδα Γράνιτσα Κεντρική Πλατεία 12:00

• Δυτική Μακεδονία Γρεβενά Κεντρική Πλατεία 11:00

• Πελοπόννησος Γύθειο Πλατεία Παρθεναγωγείου 11:00

• Δυτική Μακεδονία Δεσκάτη (Γρεβενών) Κεντρική Πλατεία 11:00

• Πελοπόννησος Δερβένι (Κορινθίας) Κεντρική Πλατεία 11:00

• Στερεά Ελλάδα Δήλεσι (Βοιωτίας) Πλατεία Δηλεσίου 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Διδυμότειχο Παλιό Δημαρχείο (νυν τμ. Ψυχολογίας) 11:00

• Πελοπόννησος Δημητσάνα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Πελοπόννησος Διακοπτό Σταθμός ΟΣΕ 11:00

• Νότιο Αιγαίο Δονούσα Κάτω από το φούρνο 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Δράμα Πλατεία Ελευθερίας 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Έδεσσα Πάρκο Μικρών Καταρρακτών 11:00

• Θεσσαλία Ελασσόνα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Στερεά Ελλάδα Ελάτεια (Φθιώτιδας) Πλατεία Αγ. Δημητρίου 11:00

• Αττική Ελευσίνα Πλατεία Ηρώων 11:00

• Στερεά Ελλάδα Ερέτρια Πλατεία Ηρώων Ερέτριας 18:30

• Ιόνια Νησιά Ζάκυνθος Πλατεία Αγ. Μάρκου 11:00

• Δυτική Ελλάδα Ζαχάρω Πλατεία 12:00

• Ήπειρος Ηγουμενίτσα Πλατεία Δημαρχείου 11:00

• Κρήτη Ηράκλειο Πλατεία Ελευθερίας 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Θάσος Λιμένας (πλατεία Ηρώων) 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη Άγαλμα Βενιζέλου 11:00

• Στερεά Ελλάδα Θήβα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Κρήτη Ιεράπετρα Λασιθίου Πλατεία Ελευθερίας 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Ιερισσός (Χαλκιδική) Κεντρική Πλατεία 11:00

• Ιόνια Νησιά Ιθάκη Κεντρική Πλατεία 10:30

• Βόρειο Αιγαίο Ικαρία Πλατεία Αγ. Κηρύκου 12:00

• Νότιο Αιγαίο Ιουλίδα Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου 18:30

• Νότιο Αιγαίο Ίος Πλατεία Δημαρχείου 11:00

• Στερεά Ελλάδα Ιστιαία Κεντρική Πλατεία 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Καβάλα Πλατεία Ελευθερίας 11:00

• Πελοπόννησος Καλάβρυτα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Καλαμαριά Πλατεία Φοίνικα 11:00

• Πελοπόννησος Καλαμάτα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Θεσσαλία Καλαμπάκα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Βόρειο Αιγαίο Καλλονή πάρκο Βασιλειάδη 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Κεντρική Πλατεία 19:00

• Νότιο Αιγαίο Κάλυμνος Επαρχείο 10:30

• Κεντρική Μακεδονία Καλύβες Χαλκιδικής Πολιτιστικό Κέντρο Καλυβών 17:00

• Στερεά Ελλάδα Καμένα Βούρλα Προαύλιο Αγ. Παντελεήμονα 11:00 & 18:00

• Ήπειρος Καναλλάκι (Πρέβεζας) Πλατεία 11:00

• Πελοπόννησος Καρδαμύλη Πλατεία 17:30

• Θεσσαλία Καρδίτσα Κεντρική Πλατεία 11:00 & 17:00

• Βόρειο Αιγαίο Καρλόβασι (Σάμου) Πλατεία Βαλασκαντζή 11:00

• Νότιο Αιγαίο Κάρπαθος Πλατεία Επαρχείου 11:00

• Στερεά Ελλάδα Καρπενήσι Κεντρική Πλατεία 10:30

• Πελοπόννησος Καρυές Γήπεδο για πορεία προς πλατεία 11:00

• Στερεά Ελλάδα Κάρυστος Πλατεία Αμαλίας 12:00

• Κεντρική Μακεδονία Κασσανδρεία (Χαλκιδική) Πλατεία Ελευθερίας 13:30

• Κρήτη Καστέλλι Δημαρχείο 11:00

• Νότιο Αιγαίο Κάσος Γυμνάσιο 10:45

• Δυτική Μακεδονία Καστοριά Αντιπεριφέρεια Καστοριάς 12:00

• Κεντρική Μακεδονία Κατερίνη Πλατεία Δημαρχείου 11:00 & 19:30

• Στερεά Ελλάδα Κάτω Τιθορέα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Νότιο Αιγαίο Κέα Λιμάνι 11:00

• Ιόνια Νησιά Κέρκυρα Νομαρχία 11:00

• Πελοπόννησος Κιάτο Πλατεία Ελευθερίας 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς Πλατεία Ειρήνης 10:30

• Νότιο Αιγαίο Κίμωλος Πλατεία Σχολείου 11:00

• Κρήτη Κίσσαμος Πλατεία Ελ. Βενιζέλου 11:00

• Δυτική Μακεδονία Κοζάνη Πλατεία Νίκης 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Κομοτηνή Πλατεία Ειρήνης 11:00

• Ήπειρος Κόνιτσα Δημαρχείο 10:30

• Πελοπόννησος Κόρινθος Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια) 11:00

• Πελοπόννησος Κρανίδι (Αργολίδας) Πλατεία Κύπρου 11:00

• Δυτική Ελλάδα Κρέστενα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Κουφάλια Κεντρική Πλατεία 17:30

• Στερεά Ελλάδα Κρίκελλο (Ευρυτανίας) Πλατεία χωριού 11:00

• Αττική Κύθηρα Πλατεία Στάη 12:00

• Νότιο Αιγαίο Κύθνος Έμπροσθεν Δημαρχείου 11:00

• Στερεά Ελλάδα Κύμη Ευβοίας Πλατεία Κύμης 11:00

• Πελοπόννησος Κυπαρισσία Κεντρική Πλατεία 12:00

• Νότιο Αιγαίο Κως Πλατεία Ελευθερίας 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Λαγκαδάς Κεντρική Πλατεία 11:00

• Πελοπόννησος Λαγκάδια (Αρκαδία) Πλατεία Ηρώων 18:00

• Στερεά Ελλάδα Λαμία Πλατεία Πάρκου 11:00

• Θεσσαλία Λάρισα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Αττική Λαύριο Πλατεία Ηρώων 11:00

• Νότιο Αιγαίο Λειψοί Πάρκο 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Λεπτοκαρυά Δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα

• Νότιο Αιγαίο Λέρος, Λακκί εξωτ. χώρος Δημοτικού κινηματο-θέατρου 11:00

• Ιόνια Νησιά Λευκάδα Πεζόδρομος Αγίου Μηνά 11:00

• Δυτική Ελλάδα Λεχαινά Πλατεία Αγ. Δημητρίου 11:00

• Πελοπόννησος Λεωνίδιο (Αρκαδία) Πλατεία Ηρώων 11:00

• Βόρειο Αιγαίο Λήμνος Λιμάνι Μύρινας 11:00

• Στερεά Ελλάδα Λιβαδειά Κεντρική Πλατεία 11:00

• Στερεά Ελλάδα Λιβανάτες Πλατεία Λιβανατών 11:30

• Στερεά Ελλάδα Λιδωρίκι (Φωκίδας) Πλατεία Βαθειά 11:00

• Στερεά Ελλάδα Λίμνη (Ευβοίας) 14:00

• Στερεά Ελλάδα Λουτρά Αιδηψού (Εύβοια) Πλατεία Θερμοποτάμου 11:00

• Στερεά Ελλάδα Μαλεσίνα Πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης 11:00

• Στερεά Ελλάδα Μαντούδι Πλατεία 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Μεγάλη Παναγία (Χαλκιδική) Χοροστάσι 11:00

• Αττική Μέγαρα Κεντρική Πλατεία 17:00

• Πελοπόννησος Μεγαλόπολη (Αρκαδίας) Κεντρική Πλατεία 11:00

• Στερεά Ελλάδα Μακρακώμη Κεντρική Πλατεία 11:00

• Δυτική Ελλάδα Μεσολόγγι Κήπος των Ηρώων 11:00

• Νότιο Αιγαίο Μήλος Πλατεία Ηρώων Πλάκα 11:00

• Πελοπόννησος Μολάοι (Λακωνίας) Πλατεία Δημάκου 11:00

• Πελοπόννησος Μονεμβασιά Πλατεία Μονεμβασιάς 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Μουδανιά Πλατεία Μουδανιών 11:00

• Κρήτη Μοίρες (Δήμος Φαιστού) Δημαρχείο 11:00

• Νότιο Αιγαίο Μύκονος Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους 11:00

• Βόρειο Αιγαίο Μυτιλήνη Πλατεία Σαπφούς 11:00

• Στερεά Ελλάδα Μώλος Κεντρική Πλατεία 16:00

• Νότιο Αιγαίο Νάξος Πλατεία Μανδηλαρά 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Νάουσα Πλατεία Καρατάσου 11:00

• Δυτική Ελλάδα Ναύπακτος Πλατεία Φαρμάκη 11:00

• Πελοπόννησος Ναύπλιο Πλατεία Δημαρχείου 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Νέα Μουδανιά (Χαλκιδική) Κεντρική Πλατεία 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Νέα Φώκαια (Χαλκιδική) Κεντρική Πλατεία 11:00

• Δυτική Μακεδονία Νεάπολη (Βοΐου) Γυμνάσιο 13:30

• Πελοπόννησος Νεάπολη Λακωνίας Πλατεία Νεάπολης 11:00

• Πελοπόννησος Νεμέα Πλατεία Δημαρχείου 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Νεοχώρι (Χαλκιδική) Συμμετοχή στη συγκέντρωση της Άρναιας (Κεντρική Πλατεία) 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Νευροκόπι Κεντρική Πλατεία 12:00

• Κεντρική Μακεδονία Νικήτη (Χαλκιδική) Δημαρχείο Σιθωνίας 11:00

• Νότιο Αιγαίο Νίσυρος Πλατεία Ηρώων 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Ξάνθη Κεντρική Πλατεία 11:00

• Πελοπόννησος Ξυλόκαστρο (Κορινθία) Πλατεία Αγ. Βλασίου 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Ορεστιάδα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Ορμένιο Πλατεία Ορμενίου 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Ορμύλια (Χαλκιδική) Ηρώων στα πεύκα 12:00

• Κρήτη Παλαιοχώρα έξω από το Γυμνάσιο/Λύκειο 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Παλαιοχώρι (Χαλκιδικής) Κεντρική Πλατεία 11:00

• Δυτική Ελλάδα Πανόπουλο Κεντρική Πλατεία 11:00

• Ιόνια Νησιά Παξοί Πλατεία Γαΐου 11:00

• Ήπειρος Πάργα ΟΤΕ 12:00

• Νότιο Αιγαίο Πάρος Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους 11:00

• Νότιο Αιγαίο Πάτμος Πλατεία Σκάλας 11:00

• Δυτική Ελλάδα Πάτρα Πλατεία Γεωργίου 11:00

• Κρήτη Πέραμα Μυλοποτάμου (Ρέθυμνο) Πλατεία Δημαρχείου 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Πολύγυρος (Χαλκιδική) Δημαρχείο 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Πολύκαστρο Κεντρική Πλατεία 11:00

• Πελοπόννησος Πόρος Τροιζηνίας Πλατεία Ηρώων (στον Γαλατά) 13:00

• Ήπειρος Πρέβεζα Δικαστήρια 10:30

• Δυτική Μακεδονία Πρέσπες Δημαρχείο 11:00

• Δυτική Μακεδονία Πτολεμαΐδα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Πελοπόννησος Πύλος Πλατεία 11:00

• Δυτική Ελλάδα Πύργος (Ηλείας) Κεντρική Πλατεία 11:00

• Αττική Ραφήνα (ΠΟΥΛΜΑΝ για Σύνταγμα) Αναχώρηση: Δημαρχείο Ραφήνας & Πλατεία Πικερμίου 8:30 & 9:15

• Κρήτη Ρέθυμνο Πλατεία Αγνώστου 11:00 & 21:00

• Στερεά Ελλάδα Ροβιές (Ευβοίας) 12:00

• Κεντρική Μακεδονία Ροδόλιβες Πλατεία 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Ροδόπολη (Σερρών) Σιδηροδρομικός Σταθμός 12:00

• Νότιο Αιγαίο Ρόδος Πλατεία Δημαρχείου 12:00

• Αττική Σαλαμίνα Πλατεία Ηρώων (αγάλματα) 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Σαμοθράκη Καμαριώτισσα – Πλακάκια 13:00

• Βόρειο Αιγαίο Σάμος Πλατεία Πυθαγόρα 11:00

• Νότιο Αιγαίο Σαντορίνη Πλατεία Φηρών 11:00

• Αττική Σαρωνικός Παραλία Παλαιάς Φώκαιας 11:00

• Νότιο Αιγαίο Σέριφος Λιμάνι Σερίφου 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Σέρρες Πλατεία Ελευθερίας 11:00

• Κρήτη Σητεία Κεντρική Πλατεία 11:00

• Δυτική Μακεδονία Σιάτιστα Πλατεία Δημαρχείου 11:00

• Νότιο Αιγαίο Σίκινος Πλατεία Κάστρου 11:00

• Νότιο Αιγαίο Σίφνος Απολλωνία – Ίδρυμα Πρόκου 12:00

• Πελοπόννησος Σκάλα (Λακωνία) Πλατεία Πηγών 11:00

• Θεσσαλία Σκιάθος Μπούρτζι 11:00

• Θεσσαλία Σκόπελος Παραλία 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Σκύδρα Πλατεία Ελευθερίας 11:00

• Στερεά Ελλάδα Σκύρος Δημοτικό Σχολείο (Χώρα) 11:00

• Θεσσαλίας Σοφάδες Πλατεία 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Σουφλί Πλατεία Σουφλίου 11:00

• Πελοπόννησος Σπάρτη Κεντρική Πλατεία 11:00

• Στερεά Ελλάδα Σπερχειάδα 1ο Δημοτικό Σχολείο 11:00

• Αττική Σπέτσες Πλατεία Ποσειδωνίου 11:00

• Κεντρική Μακεδονία Σταυρός Πλατεία Ηρώων 17:00

• Κεντρική Μακεδονία Στίβος Πλατεία 12:00

• Στερεά Ελλάδα Στυλίδα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Νότιο Αιγαίο Σύμη Δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα

• Νότιο Αιγαίο Σύρος Πλατεία Μιαούλη 11:00

• Νότιο Αιγαίο Τήλος Πλατεία Λιβαδιών 11:00

• Νότιο Αιγαίο Τήνος Παραλία Τήνου 11:00

• Θεσσαλία Τρίκαλα Πλατεία Ρήγα Φεραίου 11:00

• Πελοπόννησος Τρίπολη (Αρκαδίας) Πλατεία Πετρινού 11:00

• Κρήτη Τυμπάκι Πάρκο – περιφερειακός 11:00

• Θεσσαλία Τύρναβος Κεντρική Πλατεία 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Τυχερό Πλατεία Τυχερού 12:00

• Αττική Ύδρα Ρολόι 12:00

• Θεσσαλία Φαρκαδόνα (Τρικάλων) Κεντρική Πλατεία 12:00

• Θεσσαλία Φάρσαλα Κεντρική Πλατεία 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Φέρες Πλατεία Ιχνηλάτες 12:00

• Πελοπόννησος Φιλιατρά (Μεσσηνίας) Κεντρική Πλατεία 12:00

• Δυτική Μακεδονία Φλώρινα Κεντρική Πλατεία 12:00

• Νότιο Αιγαίο Φολέγανδρος Πλατεία Πούντας 11:00

• Νότιο Αιγαίο Φούρνοι Κορσεών Κεντρική Πλατεία 11:00

• Νότιο Αιγαίο Χάλκη (Δωδεκανήσου) Λιμάνι Χάλκης 11:00

• Στερεά Ελλάδα Χαλκίδα Πλατεία Δικαστηρίων Δημάρχου Στέλιου Μαργαρίτη (Ταχυδρομείο) 11:00

• Κρήτη Χανιά Πλατεία Αγοράς 11:00

• Βόρειο Αιγαίο Χίος Πλατεία Πλαστήρα 11:00

• Θεσσαλία Χρυσομηλιά Πλατεία χωριού 11:00

• Αν. Μακεδονία και Θράκη Χρυσούπολη (Καβάλας) Πλατεία Ηρώων 11:00

• Στερεά Ελλάδα Ψαχνά Κεντρική Πλατεία 11:30

• Αττική Ωρωπός Λιμάνι Ωρωπού 11:00

Οι συγκεντρώσεις στο εξωτερικό:



• Denmark Aarhus Banegårdspladsen 1, 8000 17:00

• Iceland Akureyri Round square, Center 17:30

• The Netherlands Amsterdam Museumplein 18:00

• USA Ann Arbor – Michigan Federal Building (Central Post Office) S. 5th Avenue & E. Liberty 16:30

• Spain Barcelona Arc de Triomf 01.03.2025 – 12:00

• UK Belfast Belfast City Hall 17:00

• Germany Berlin Hiroshimastraße 11-15, 10785 18:00

• UK Birmingham Victoria Square 21:00

• Italy Bologna Piazza Maggiore 17:00

• Germany Bonn Münsterplatz 18:00

• USA Boston Consulate General of Greece – 86 Beacon St, Boston, MA 02108 17:00

• Slovakia Bratislava Hlavné námestie 18:00

• Czechia Brno Αστρονομικό ρολόι 18:00

• Belgium Brugge Market Square 17:00

• Belgium Brussels Place Luxemburg 17:00

• Romania Bucharest Piata Universitatii 14:30

• Hungary Budapest Ελληνική Πρεσβεία (Szegfu u. 3) 1063 18:00

• Argentina Buenos Aires Plaza de Mayo 18:00

• Egypt Cairo Ελληνικά Σχολεία | Ηλιούπολη 11:00

• UK Cambridge Cambridge Market 18:00

• Mexico Ciudad de Mexico Plaza Coyoacán 16:00

• Germany Cologne Harry-Blum-Platz 22:00

• Denmark Copenhagen Hammerensgade 4, 1267 17:00

• Ireland Cork Daunt Square Patrick’s st. 01.03.2025 – 15:00

• Germany Dortmund Friedensplatz 18:00

• Germany Düsseldorf Johannes-Rau-Platz 01.03.2025 – 11:00

• Ireland Dublin The Spire 01.03.2025 – 12:00

• Scotland Edinburgh Princess Street & Castle Street 18:00

• Italy Florence Ελληνικό Προξενείο 17:00

• Germany Frankfurt Ελληνικό Προξενείο στην Φρανκφούρτη 18:00

• Germany Freiburg im Breisgau Cathedral 18:00

• Switzerland Geneve UN 01.03.2025 – 15:00

• Italy Genoa Piazza Matteotti 17:30

• Sweden Gothenburg Järntorget 18:00

• The Netherlands Groningen Grote Markt 18:00

• Germany Hamburg Rathausmarkt 18:00

• Germany Hannover Goseriedeplatz 01.03.2025 – 11:00

• Finland Helsinki Βιβλιοθήκη Oodi 18:00

• Iceland Höfn í Hornafirði Town Center 26.02.2025 – 15:30

• Germany Karlsruhe Bundesverfassungsgericht 18:00

• Cyprus Λάρνακα Πλατεία Ευρώπης 17:00

• Switzerland Lausanne Rue St-Laurent Place 14-juin 18:00

• Italy Lecce di fronte alla Prefettura 9:30

• UK Leeds City Square (απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό) 18:00

• Germany Leipzig AM MARKTPLATZ 17:00

• Portugal Lisbon Praça do Comércio 19:00

• UK London Greek Embassy 18:00

• Luxembourg Luxembourg Place D’Armes 18:00

• France Lyon Hôtel de Ville 17:30

• The Netherlands Maastricht Stadhuis 17:00

• Spain Madrid Ελληνική Πρεσβεία, Avenida Dr Arce 24 18:00

• UK Manchester Ελληνικό Προξενείο στο Μάντσεστερ (37-43 King St., M27AT) 18:00

• France Marseille Vieuw Port A L’Ombriere 18:00

• Australia Melbourne Greek Consulate of Melbourne 12:00

• Italy Milan Piazza Sempione, Arco della Pace 01.03.2025 – 11:00

• Canada Montreal 3003 Boul. le Carrefour, Laval, QC H7T 1C7 17:00

• Germany Munich Konigsplatz 16:00

• Italy Napoli Largo Berlinguer 16:00

• USA New York – Astoria Πλατεία Αθηνών 12:00

• UK Newcastle under Lyme Queen’s Garden 27.02.2025 – 19:00

• Cyprus Λεμεσός Α’ parking Μόλου Λεμεσού 18:00

• Cyprus Λευκωσία Πλατεία Ελευθερίας 17:00

• UK Nottingham Market Square 17:30

• Germany Nuremberg Veit- Stoß- Platz 18:00

• Norway Oslo Stortinget 18:00

• Italy Padova Palazzo Bo 15:00

• France Paris Place de la Republique 19:00

• Cyprus Πάφος Δημαρχείο 17:00

• Australia Perth Consulate of Greece 7/16 St Georges Terrace, Perth WA 18:30

• Italy Perugia Piazza Italia 16:00

• South Korea Pohang Postech university 12:00

• Portugal Porto Praça dos Poveiros 19:00

• Czechia Prague Namesti Miru 18:00

• Iceland Reykjavik Austurvöllur 17:30

• Italy Rome Piazza dell’Esquilino 15:00

• Spain Sevilla Columnas de la Alameda de Hércules 13:00

• Turkey Sivrihisar Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi 17:00

• Bulgaria Sofia Πάρκο St. kliment Ohridski 17:00

• Sweden Stockholm Humlegarden – Sturegatan 17:30

• France Strasbourg Place Broglie 17:00

• Germany Stuttgart Schlossplatz 18:30

• Australia Sydney Greek Consulate and Town Hall 12:00 and 18:00

• USA College Station, Texas Aggie Park 15:21

• Albania Tirana Sheshi Skënderbej, TEK SHKALLËTE MUZEUT KOMBËTAR 12:00

• Canada Toronto Πλατεία Μ. Αλεξάνδρου Ντανφορθ 02.03.2025 – 12:00

• Faroe Islands Tórshavn 11:00

• France Toulon devant la gare 19:00

• France Toulouse Métro Jean Jaurès 18:00

• Norway Tromsø Tromsø Cathedral 18:00

• USA Tucson Arizona University Blvd & Tyndall 19:00

• Sweden Uppsala Ελληνική πολιτιστική στέγη 17:00

• The Netherlands Utrecht Dom Tower 12:00

• Spain Valencia Carrer de Cotanda 3, 46002 12:00

• Malta Valletta Πλατεία Triton Fountain 17:30

• Austria Vienna Πρεσβεία Ελλάδας (Βιέννη) 18:00

• The Netherlands Wageningen Forum Wageningen 13:00

• Poland Warsaw Ελληνική Πρεσβεία 18:00

• USA Washington DC Embassy of Greece, 2217 Massachusetts Ave NW 18:00

• Switzerland Zurich Helvetiaplatz 13:00