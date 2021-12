H BIC Limited Collection επιστρέφει με τα πιο fashionable σχέδια

Η BIC εμπνέεται και φέτος από τις τελευταίες τάσεις της μόδας και ανανεώνει τη σειρά “BIC Limited Collection” με μοναδικά fashion προϊόντα

H BIC ως ηγέτης στην κατηγορία των καλσόν, παρακολουθεί τις τάσεις της μόδας, εμπνέεται και δημιουργεί και φέτος μια νέα limited collection με fashion καλτσάκια και καλσόν, για τα statement looks της σεζόν.

Η BIC Limited Collection επανέρχεται με ανανεωμένα σχέδια σε καλτσάκια και καλσόν, που πλαισιώνουν ιδανικά τα αγαπημένα σας outfits και αποτελούν τα must-have pieces για την γκαρνταρόμπα κάθε γυναίκας. Η φετινή συλλογή έρχεται να ολοκληρώσει τις εμφανίσεις μας και να ανανεώσει στο λεπτό όλα τα outfits, είτε είναι πρωινά looks, είτε εντυπωσιακά nightwear.

Με την BIC Limited Collection, η μόδα γίνεται πιο προσιτή από ποτέ!

Τα καλτσάκια εκτός από άνετα μπορούν να είναι και εντυπωσιακά! Οι μεταλλικές και γκλίτερ λεπτομέρειες της limited collection υπόσχονται να τραβήξουν όλα τα βλέμματα και να δώσουν έξτρα πόντους στυλ σε κάθε εμφάνιση! Τα καλτσάκια με τις ρίγες συνδυάζονται ιδανικά με τα office preppy outfits, τα casual looks ή ακόμη και με τις βραδινές party επιλογές.

Tο δίχτυ επιστρέφει ως το απόλυτο fashion statement, κάνοντας την κάθε εμφάνιση πιο θηλυκή και παιχνιδιάρικη. Διαχρονικές επιλογές αποτελούν τα χαρακτηριστικά σχέδια με τη ρίγα στην πίσω όψη αλλά και το αγαπημένο σε όλες μας πουά print. Η καλύτερη επιλογή για οποιαδήποτε ώρα της ημέρας είναι πάντα το opaque καλσόν, το οποίο επιστρέφει σούπερ απαλό με νήματα νέας τεχνολογίας.

Γι’ αυτούς που αναζητούν ένα πιο fun και girly style, η σειρά προτείνει 4 καλτσάκια σε μαύρη απόχρωση και glittery/μεταλλικές και ριγέ λεπτομέρειες:

 Κοντά καλτσάκια με ριγέ σχέδιο και κυματιστό λάστιχο

 Καλτσάκια με glittery λεπτομέρειες

 Καλτσάκια με ασημί μεταλλικές λεπτομέρειες και εφέ δίχτυ

 Κοντά καλτσάκια με ασημί μεταλλικό λάστιχο

H σειρά περιλαμβάνει ακόμη τρία must-have καλσόν:

 Λεπτό καλσόν με ρίγα στην πίσω όψη και εφέ δίχτυ 20DEN

 Λεπτό καλσόν λεπτό με σχέδιο πουά και εφέ δίχτυ 20DEN

 Καλσόν opaque με νήματα νέας τεχνολογίας για έξτρα απαλότητα και ελαστικότητα 50 DEN

H νέα σειρά είναι διαθέσιμη τώρα και για περιορισμένη χρονική περίοδο σε επιλεγμένα καταστήματα αλυσίδων σουπερμάρκετ σε ειδικό stand.