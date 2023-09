Η νέα εικόνα του Grad Hyatt Athens: Μία GRAND experience στο πιο ξεχωριστό ξενοδοχείο της Αθήνας

Έένα ξενοδοχείο απόδρασης ιδανικό τόσο για business όσο και για pleasure, στο κέντρο της Αθήνας

Το Grand Hyatt Athens, το μεγαλύτερο Grand Hyatt στην Ευρώπη, είναι πλέον το πιο συναρπαστικό ξενοδοχείο στην Αθήνα, διαθέτοντας μεταξύ άλλων, ένα εντυπωσιακό rooftop με δύο πισίνες, μια νέα Penthouse Suite και όπως πάντα μαγευτική θέα στην Ακρόπολη και την πόλη.

Φέροντας τα χαρακτηριστικά της διακεκριμένης αλυσίδας Grand Hyatt το Αθηναϊκό ξενοδοχείο διατηρεί το δικό του χαρακτήρα και την τοπική του ταυτότητα. Η κομβική θέση του στη Λεωφόρο Συγγρού, σε εγγύτητα από το επαγγελματικό, εμπορικό και ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα σημαντικότερα πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία, και αξιοθέατα αλλά και τη θάλασσα σε απόσταση αναπνοής το καθιστά ένα ξενοδοχείο απόδρασης ιδανικό τόσο για business όσο και για pleasure.

H νέα εικόνα του GHA: Ανάπλαση, design και διαμονή

Το απαιτητικό έργο που διήρκησε δύο χρόνια και ολοκληρώθηκε την άνοιξη, αφορά στην επέκταση του υπάρχοντος ξενοδοχείου, αλλά και στην εκ βάθρων αναμόρφωση όλων σχεδόν των χώρων του από το γραφείο Diarchon, με την προσάρτηση και αρχιτεκτονική ανάπλαση του παρακείμενου κτίσματος που στο παρελθόν φιλοξενούσε τον κινηματογράφο Odeon.

Η δωρική και με αιχμές πρόσοψη του νέου κτιρίου, όπου πρωταγωνιστεί η τραβερτίνη και το γυαλί, έχει τη δική της αυτονομία και δυναμική για να συμπληρώσει διακριτά εκείνη του αρχικού κτίσματος. Στο εσωτερικό όλα ρέουν, οι κοινόχρηστοι χώροι στο ισόγειο, οι διάδρομοι προς τα δωμάτια στους 8 ορόφους, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο. Στα της διαμονής, προστέθηκαν 227 νέα δωμάτια και σουίτες, φτάνοντας συνολικά τον αριθμό των 548 - ανάμεσα τους σουίτες με τη δική τους πισίνα, μοναδικές για City Hotel στην Αθήνα. Το interior design που φέρει την υπογραφή του studio MKV Design ακολουθεί τη γραμμή της μοντέρνας κομψότητας, της αφαιρετικής πολυτέλειας, με υλικά και μοτίβα που συχνά παραπέμπουν στην κλασική Ελλάδα.

Ένα resort στην Αθήνα: Το νέο rooftop, οι πισίνες και το spa

Στον 8ο όροφο του GHA με την πανοραμική θέα που απλώνεται από την Ακρόπολη ως τη θάλασσα, υπάρχουν πλέον 2 πισίνες, το ανανεωμένο εστιατόριο The Grand by Interni καθώς και η εντυπωσιακή διώροφη Penthouse Suite, μοναδική για τα ελληνικά ξενοδοχειακά δεδομένα .

Φτιαγμένη από υπόλευκο μάρμαρο, η νέα infinity πισίνα είναι η μεγαλύτερη σε roof top κτιρίου στην Ελλάδα, επιτρέποντας να κολυμπήσεις ανεμπόδιστα για 30 μέτρα και να είσαι σε συνεχή οπτική επαφή με το κορυφαίο μνημείο του κλασικού πολιτισμού. Οι δύο πλέον πισίνες του roof top και οι περιβάλλοντες χώροι τους, αποτέλεσμα της συνεργασίας των INEDITO Architects με τη Diarchon, προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία resort στην πόλη με τα gazebos, τα καθιστικά και τις ξαπλώστρες, όπως και ένα ανοιχτό μπαρ να δημιουργούν ατμόσφαιρα διακοπών.

Τόσο οι κατασκευές όσο και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τα υφάσματα και τα φυτά παραπέμπουν στην παλιά Αθήνα. Η υπερχείλιση της πισίνας εξαφανίζει τα όρια μεταξύ νερού και πόλης, έτσι ο χρήστης βιώνει μια μοναδική εμπειρία. Η αρμονία υλικών και χρωμάτων, βασική ιδέα των INEDITO architects, σε ένα χώρο λιτό και δωρικό, επιτρέπει στον επισκέπτη που χαλαρώνει, απολαμβάνει το φαγητό ή το ποτό του, ρεμβάζει ή κολυμπάει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον ορίζοντα της πόλης, κάτω από τον αττικό ουρανό και τις μαγευτικές εναλλαγές των χρωμάτων του από την αυγή μέχρι το σούρουπο.

Τις δύο πισίνες συμπληρώνει η Atrium pool στο αίθριο του GHA, ένας πυρήνας που ενσωματώνει τη φύση στο κτισμένο περιβάλλον και δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα με πλούσια βλάστηση και μονοπάτια που οδηγούν σε μικρές γωνιές ανάπαυσης. Εδώ νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε έναν δροσερό, μυστικό κήπο μακριά από την βοή της πόλης. Πρόκειται για έναν χώρο ιδιαίτερα ελκυστικό για τον επισκέπτη, ενώ τα δωμάτια που έχουν θέα σε αυτόν υπόσχονται απόλυτη ηρεμία. Την εμπειρία στο GHA συμπληρώνει το spa, με μια τέταρτη, αυτή τη φορά εσωτερική πισίνα, και φυσικά θεραπείες ειδικά σχεδιασμένες για χαλάρωση και αναζωογόνηση σώματος, νου και πνεύματος. Ακόμα, ένα μικρό αλλά άρτιο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο έρχεται για να καλύψει τις ανάγκες για άσκηση.

Συνεδριακοί χώροι και εκδηλώσεις

Μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στους συνεδριακούς και τους χώρους ποικίλων εκδηλώσεων που καταλαμβάνουν πλέον τρία επίπεδα και αγγίζουν τα 4.400 τ.μ. Executive Lounge, meeting και syndicate rooms, αίθουσες για συνεντεύξεις και για ιδιωτικά γεύματα έρχονται να εξασφαλίσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του νέου GHA στο επαγγελματικό και κοινωνικό τοπίο της πρωτεύουσας. Να σημειωθεί ότι το ballroom Caryatids με χωρητικότητα 1.000 ατόμων, που βρίσκεται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας, είναι το μόνο αυτής της επιφάνειας στην πόλη με φυσικό φως ημέρας. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι και δεξιώσεις, ενώ η Penthouse Suite αποτελεί ιδανική επιλογή για πάρτι και gatherings που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

Εστιατόρια και γεύσεις

Στο ανανεωμένο The Grand by Interni, ένα από τα ωραιότερα rooftop εστιατόρια της Αθήνας με ισχυρή design προσωπικότητα, η δημιουργική μεσογειακή κουζίνα πρωταγωνιστεί μαζί με τα handcrafted cocktails και την ανυπέρβλητη θέα. Προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες και επιλογές καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, το The Grand είναι ιδανικό για γεύμα, δείπνο ή ποτό, τόσο εντός με την τζαμαρία που το περιβάλλει να αφήνει τη θέα απρόσκοπτη στο βλέμμα, όσο και δίπλα στην πισίνα με το εκρηκτικό μπλε χρώμα, που βρίσκεται στη συνέχεια του εστιατορίου, όπως και στο υπαίθριο bar και στον περιβάλλοντα χώρο της νέας rooftop pool.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί και το νέο εστιατόριο στον 9ο όροφο, που θα καθιστά το GHA το μοναδικό ξενοδοχείο με δυο rooftop εστιατόρια στην Αθήνα.

To GRAND HYATT ATHENS, διαχειρίζεται ο όμιλος Kokari/Y&T Daskalantonakis, υπό την ιδιοκτησία των Henderson Park και Hines, έγκριτων εταιρειών επενδύσεων και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για κρατήσεις, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.grandhyattathens.com.

Social media: @grandhyattathens, #GoGrand.