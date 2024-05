Ο νέος ambassador της Fischer, Αντίνοος Αλμπάνης, μας προσκαλεί να αναζητήσουμε ευκαιρίες να απολαύσουμε τη ζωή

Η Fischer μας προσκαλεί να αναζητήσουμε την ευτυχία στα απλά, μαζί με τον πρώτο Έλληνα ambassador της μάρκας

Ένα βράδυ με φίλους στην ταράτσα, μια βόλτα στη θάλασσα στα μέσα του καλοκαιριού, ένα απόγευμα στο θερινό, παρέα με την πιο παγωμένη μπίρα. «Μικρές» στιγμές που τις περνάς βιαστικά, αλλά μέσα στην απλότητά τους σου χαρίζουν τις πιο «δυνατές» αναμνήσεις. Απλά, καθημερινά πράγματα, που κάνουν τη διαφορά και σου υπενθυμίζουν ότι εσύ είσαι που δίνεις αξία, νόημα και «γεύση» στις εμπειρίες σου.

Απλές και καθημερινές στιγμές, που με μικρές πινελιές και την προσωπική οπτική του καθενός, μπορούν να μετατραπούν σε once in a lifetime experiences. Από την έμπνευση στην πράξη, η Fischer μας προσκαλεί να αναζητήσουμε την ευτυχία στα απλά, μαζί με τον πρώτο Έλληνα ambassador της μάρκας, τον ταλαντούχο ηθοποιό Αντίνοο Αλμπάνη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα τηλεοπτική της καμπάνια, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Βασίλη Κεκάτου. Στη νέα τηλεοπτική καμπάνια με τίτλο «Taste the Experience», η οποία για πρώτη φορά είναι στα ελληνικά, ο αγαπημένος Αντίνοος Αλμπάνης μας καλεί να «γευτούμε» κάθε εμπειρία στη ζωή, όσο μικρή κι αν είναι.

Οι ευκαιρίες να απολαύσεις τη ζωή, βρίσκονται παντού γύρω σου. Και τελικά, το μόνο που χρειάζεσαι για να βρεις την αληθινή χαρά, είναι λίγη φαντασία και μια παγωμένη μπίρα Fischer. Κάθε γουλιά της Fischer, της Pilsener μπίρας που βρίσκεται στην «καρδιά» των εμπειριών της ζωής, εκτός από γευστική απόλαυση, είναι και μια πρό(σ)κληση να εξερευνήσεις τον πλούτο των καθημερινών στιγμών. Κάθε -φαινομενικά- απλή περίσταση μπορεί να μετατραπεί σε ένα μοναδικό «ταξίδι», σε ένα «ταξίδι» έμπνευσης.

Κάθε στιγμή, είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μείνουν, όπως ένα απλό βράδυ με φίλους που εξελίσσεται σε party ή μια βραδιά στην ταράτσα σαν σε θερινό σινεμά, μαζί με μια παγωμένη μπίρα Fischer. «Για μένα η απόλαυση της ζωής, είναι επιλογή. Με μεγάλη μου χαρά ξεκινάω ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες με τη Fischer, με αφετηρία τη νέα καμπάνια αλλά και δράσεις με επίκεντρο τον κινηματογράφο που τόσο αγαπώ», δηλώνει ο Αντίνοος Αλμπάνης και μας καλεί μέσα από το νέο τηλεοπτικό σποτ της μπίρας, να μετατρέψουμε κάθε φαινομενικά απλή περίσταση σε απολαυστική, πάντα με την κατάλληλη παρέα.

Aς απολαύσουμε τη ζωή, λοιπόν, βρίσκοντας τη χαρά στην καθημερινότητα, μαζί με τη Fischer, την μπίρα που μετατρέπει κάθε στιγμή, σε premium εμπειρία.

Δες τη νέα τηλεοπτική καμπάνια της Fischer «Taste the experience» και ανακάλυψε τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει η Fischer στο Fischer Presents! Την ταινία δημιούργησε και επιμελήθηκε η Soho Square Athens, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η Foss Productions.