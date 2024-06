Το Gate Delivery by efood δίνει «γεύση» σε κάθε ταξιδιωτική σου εμπειρία

To efood, σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, έκαναν το ταξίδι μου να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο

Λατρεύω τα ταξίδια. Εάν μπορούσα, θα ήμουν συνέχεια στο αεροδρόμιο, με μια βαλίτσα στο χέρι. Ειδικά το καλοκαίρι, η «υπόσχεση» της τέλειας απόδρασης, η πρόσκληση για εξερεύνηση και η δημιουργία αξέχαστων αναμνήσεων, βρίσκονται συνεχώς στη σκέψη μου. Όπως καταλαβαίνεις, με την πρώτη ευκαιρία που βρίσκω – είτε ένα Σαββατοκύριακο χαλάρωσης σε ένα γραφικό νησί, είτε τρεις μέρες με non stop parties σε μια ξέφρενη πόλη, προσπαθώ να πραγματοποιώ όλες τις ευχές μου, έτσι για να ξεφύγω για λίγο από την καθημερινότητα και να χαλαρώσω.

Κάθε περιπέτεια μου ξεκινάει στο αεροδρόμιο. Κι ενώ γενικά είμαι οργανωτικός άνθρωπος, το να αναζητάω συνεχώς νέες εμπειρίες κάποιες φορές με φέρνει αντιμέτωπη με μικρότερες ή μεγαλύτερες «προκλήσεις». Εκτός από οργανωτικός άνθρωπος, όμως, είμαι και ο άνθρωπος που ποτέ – μα ποτέ, δεν παίρνει μαζί του φαγητό ή σνακ από το σπίτι. Την τελευταία φορά που ταξίδεψα, λοιπόν, η κατάσταση είχε ως εξής: Έφτασα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, έκανα το check-in μου, πέρασα από τον έλεγχο, μπήκα στην πύλη αναχώρησής μου, και όλα ήταν (φαινομενικά) έτοιμα και τέλεια. Η στιγμή για να χαλαρώσω και να προετοιμάσω με κάθε λεπτομέρεια το τριήμερό μου, πριν επιβιβαστώ στο αεροπλάνο, είχε έρθει. Εκεί που περίμενα για τη νέα εμπειρία που «ζωντάνευε» μπροστά μου, ένιωσα μια λαχτάρα για κρύο καφέ και νόστιμο φαγητό. Κι εκεί, είναι που ανέλαβε δράση το Gate Delivery by efood, γιατί ακόμα και ο χρόνος αναμονής στην πύλη, είναι πολύτιμος.

Unsplash/Ashim D’Silva

Το Gate Delivery by efood έκανε το ταξίδι μου να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο

Με το Gate Delivery by efood, είχα την ευκαιρία να απολαύσω το αγαπημένο μου σνακ και ρόφημα, χωρίς να μετακινηθώ από το gate μου. Πώς το έκανα αυτό; Πολύ απλά. Χρησιμοποίησα ένα από τα ειδικά διαμορφωμένα stand efood Gate Delivery που βρίσκονται στις πύλες της περιοχής Σένγκεν (πύλες B), εναλλακτικά θα μπορούσα να μπω στο efood app (ή εάν ήθελα μπορούσα και να σκανάρω απλώς τα QR code σε διάφορα σημεία γύρω μου), επέλεξα το κατάστημα που ήθελα, έστειλα την παραγγελία μου και μέσα σε χρόνο dt την παρέλαβα στην πύλη μου στο efood «pick up point» που επέλεξα. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα, τόσο απολαυστικά.

To efood σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, έκαναν το ταξίδι μου να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο, και μπορούν να κάνουν και το δικό σου. Εξάλλου, κάθε ταξιδιωτική εμπειρία, και ειδικά οι σύντομες εξορμήσεις, εκτός από στιγμές χαλάρωσης, μας χαρίζουν και άπλετο ελεύθερο χρόνο, τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο – ακόμα κι όταν περιμένουμε να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο. Όλα αυτά, στα λέω γιατί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το πρώτο τριήμερο της καλοκαιρινής σεζόν, πλησιάζει και ίσως έχεις κανονίσει ή σκοπεύεις να κανονίσεις, μια σύντομη απόδραση.

Όποιο κι εάν είναι το επόμενο ταξίδι σου, όμως, μπορεί πάντα να ξεκινήσει ακόμα καλύτερα από ό,τι το έχεις φανταστεί. To efood, σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μετατρέπει κάθε ταξιδιωτική εμπειρία σε μια απολαυστική γαστρονομική περιπέτεια, με το Gate Delivery by efood. Θέλεις sandwich, θέλεις σαλάτα, γλυκό ή έναν καφέ πριν επιβιβαστείς; Τα ‘χεις όλα. Μέσω της υπηρεσίας Gate Delivery by food, μπορείς να παραγγείλεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου και να το παραλάβεις, μέσα σε μόλις λίγα λεπτά στο gate σου. Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 έως τις 20:00, ενώ τα stand «pick up points» του efood είναι ήδη εγκατεστημένα σε 14 πύλες αναχώρησης στην Σένγκεν περιοχή του αεροδρομίου.

Την επόμενη φορά που θα βρεθείς στο αεροδρόμιο της Αθήνας, άφησε τo efood να ξεκινήσει το ταξίδι σου με μια νόστιμη περιπέτεια.