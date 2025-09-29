Το χωριό της Ολλανδίας που δέχεται 2,5 εκατ. τουρίστες τον χρόνο - Οι 100 κάτοικοι αποφάσισαν να βάλουν εισιτήριο εισόδου

Αυτό το γραφικό χωριό των λίγων κατοίκων έχει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο

Αν είσαι λάτρης των ταξιδιών, τότε σίγουρα γνωρίζεις το γραφικό, ιστορικό χωριό της Ολλανδίας, Zaanse Schans. Ακόμα και αν το όνομά του δεν σου θυμίζει κάτι, σίγουρα το google search θα σε βοηθήσει να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Αυτό το μικρό χωριουδάκι με το απέραντο πράσινο, την ανθισμένη βλάστηση, τα υπέροχα λουλούδια, τα πολύχρωμα σπίτια με τις ξύλινες σκεπές και τους φημισμένους ανεμόμυλους, μοιάζει με έναν μικρό παράδεισο βγαλμένο από κάποια ταινία. Είναι, όμως πραγματικότητα και θα το βρεις λίγο έξω από το Άμστερνταμ.

Η ολλανδική πρωτεύουσα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης. Εκατομμύρια άνθρωποι την επισκέπτονται κάθε χρόνο, προκειμένου να εξερευνήσουν τόσο τον πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα της όσο και να απολαύσουν τα καταπράσινα πάρκα, τις ποδηλατάδες, τα κανάλια και φυσικά τις ανθισμένες τουλίπες. Σύμφωνα με το BBC, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων κάνει μια μονοήμερη ή και ολιγοήμερη απόδραση στο δημοφιλές χωριό Zaanse Schans, γεγονός που πλέον επηρεάζει έντονα τη ζωή των λιγοστών μόνιμων κατοίκων.

Shutterstock

Ο υπερτουρισμός προκαλεί προβλήματα σε αυτό το μικρό χωριό της Ολλανδίας

Το 2024, περίπου 2,6 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν το ολλανδικό χωριό. Πρόκειται για έναν τεράστιο και εξωπραγματικό αριθμό, αν σκεφτείς πως έχει μόλις 100 κατοίκους. Αυτή η μαζική κίνηση, που έχει εκτοξεύσει το επίπεδο επισκεψιμότητας, προκαλεί σημαντικά προβλήματα στον μόνιμο πληθυσμό, συνεπώς οι αρμόδιοι πήραν την απόφαση να λάβουν τα μέτρα τους. Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, από την επόμενη άνοιξη κάθε τουρίστας θα καλείται να πληρώσει το ποσό των 17,50€ - προκειμένου να εισέλθει στο χωριό. Με αυτή την κίνηση, οι κάτοικοι θα προσπαθήσουν να ελέγξουν τον αριθμό των επισκεπτών, διευκολύνοντας έτσι τη ζωή όλων.

Η διευθύντρια του μουσείου του χωριού μίλησε στο BBC για την απόφαση που πάρθηκε, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την επιβολή εισιτηρίου εισόδου. «Το 2017 είχαμε 1,7 εκατομμύρια επισκέπτες. Φέτος, οδεύουμε προς τους 2,8 εκατομμύρια. Ωστόσο, αυτό το χωριό είναι ένα μικρό μέρος. Απλώς δεν έχουμε χώρο για όλους αυτούς τους ανθρώπους», διευκρίνισε. «Οι επισκέπτες συχνά δεν γνωρίζουν ότι οι κάτοικοι ζουν εδώ, οπότε περπατούν στους κήπους τους, μπαίνουν στα σπίτια τους, ουρούν στις αυλές τους, χτυπούν πόρτες, βγάζουν φωτογραφίες, χρησιμοποιούν selfie sticks για να κρυφοκοιτάζουν μέσα στα σπίτια. Γενικά, δεν υπάρχει καμία ιδιωτικότητα», συμπλήρωσε.

Shutterstock

Τα καλά νέα, ωστόσο, για τους τουρίστες είναι πως με την πληρωμή των 17,50€ εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο μουσείο του χωριού και στους ανεμόμυλους - που είχαν ούτως ή αλλώς εισιτήριο. Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, ακόμα και αν ο μισός αριθμός των τουριστών συνεχίσει να επισκέπτεται το Zaanse Schans, θα ετήσια έσοδα θα είναι 24,5 εκατομμύρια δολάρια. Το συμβούλιο σχεδιάζει να δαπανήσει αυτά τα χρήματα στη συντήρηση των ανεμόμυλων, αλλά και σε νέες υποδομές, όπως κατασκευή καινούργιων τουαλετών κ.α..

Οι αρνητές του εισιτηρίου

Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και μια μερίδα κατοίκων - οι ιδιοκτήτες καταστημάτων - οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από αυτή την απόφαση, καθώς υποστηρίζουν πως θα αποκλειστεί ένας μεγάλος αριθμός τουριστών και μόνο όσοι είναι άνετοι οικονομικά, θα επισκέπτονται το χωριό τους. Μειωμένος αριθμός τουριστών ισοδυναμεί με μειωμένες πωλήσεις και συνεπώς λιγότερα έσοδα. Όσον αφορά στους τουρίστες; Όπως γράφει το BBC, ορισμένοι είναι ικανοποιημένοι από αυτή την απόφαση, καθώς υποστηρίζουν πως ο υπερτουρισμός φθείρει την ποιότητα αυτών των χωριών. Υπάρχουν, βέβαια, και εκείνοι που θεωρούν πολύ ακριβό το εισιτήριο, αναφέροντας πως μια οικογένεια θα χρειάζεται σχεδόν 100€ για την επίσκεψή της.

Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την άνοιξη του 2026. Τα μέλη του συμβουλίου μόνο τότε θα μπορούν να γνωρίζουν με βεβαιότητα, αν η επιβολή εισιτηρίου πράγματι βοήθησε το χωριό ή αποτέλεσε, τελικά, εμπόδιο στην τουριστική ανάπτυξή του.

