Ξέχνα το Κάπρι: 5 χωριά να επισκεφτείς στην Ιταλία, για να γνωρίσεις την αυθεντική ομορφιά της

Όταν μπαίνει ο Σεπτέμβριος, ξεκινούν οι σκέψεις για τα φθινοπωρινά ταξίδια. Και η Ιταλία είναι πάντα μια όμορφη ιδέα.

Τι κι αν διανύουμε τις πρώτες εβδομάδες στην πόλη, μετά την επιστροφή από την καλοκαιρινή άδεια, το μυαλό μας ήδη «τρέχει» σε νέους προορισμούς και μαγευτικές εμπειρίες. Ο Σεπτέμβριος μπορεί να αποτελεί κατά βάσιν μια μεταβατική περίοδο - από την ανεμελιά και τη χαραλότητα στις υποχρεώσεις και το πρόγραμμα - όμως ποιος είπε πως δεν μπορούμε να ονειρευόμαστε τα επόμενα ταξίδια μας; Για την ακρίβεια, όχι μόνο να ονειρευόμαστε, αλλά και να ψάχνουμε την επόμενη χώρα που θα εξερευνήσουμε. Μισό λεπτά. Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι; Η Ιταλία είναι πάντα μια όμορφη ιδέα.

Η γειτονική χώρα αποτελεί μια πηγή ιστορίας, αρχιτεκτονικής, μόδας, πολιτισμού και αυθεντικής κουλτούρας, που κάθε φορά έχει κάτι καινούργιο να σου προσφέρει. Η Ρώμη, το Μιλάνο, η Βενετία, η Νάπολη, το Κάπρι είναι αναμφισβήτητα ορισμένοι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Έλληνες, αν όχι για όλους τους Ευρωπαίους. Σε αυτό το φθινοπωρινό ταξίδι, ωστόσο, προτείνουμε να πορευτείς κόντρα στα γνώριμα, στα συνηθισμένα, στα οικεία, αναζητώντας περιοχές, που λίγοι ξέρουν, όμως όλοι πρέπει να επισκεφτούν.

Αν θέλεις να βιώσεις μια αυθεντική ιταλική εμπειρία και να γευτείς στο έπακρο την ομορφιά των Ιταλών, δεν έχεις παρά να βάλεις στη bucket list σου τους παρακάτω προορισμούς. Είναι βέβαιο πως αυτή η χώρα είναι γεμάτη θησαυρούς, όμως κάθε περιοχή κρύβει εκπλήξεις, συναισθήματα και εικόνες, που θα γεμίσουν την καρδιά σου (και το άλμπουμ φωτογραφιών του κινητού σου). Σε περίπτωση, λοιπόν, που αναζητάς «πού να ταξιδέψω στην Ιταλία», η ακόλουθη λίστα φτιάχτηκε για εσένα.

5 ιταλικά χωριά για την πρώτη φθινοπωρινή απόδραση του 2025

1. Αλμπερομπέλο, Απουλία

Το Αλμπερομπέλο, που έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι ένα χωριό βγαλμένο από παραμύθι. Η μοναδική αρχιτεκτονική του και η πλούσια πολιτιστική του κληρονομιά είναι μερικά από τα στοιχεία που το καθιστούν ξεχωριστό. Ετοιμάσου να μαγευτείς από την ιστορία αυτού του χωριού. Τα παραδοσιακά σπίτια «trulli» αποτελούν ίσως το πιο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Τα ιδιαίτερα ασβεστωμένα πέτρινα σπιτάκια με τις σκεπές σε σχήμα κώνου είναι αυτά που χάρισαν στο Αλμπερομπέλο την αναγνώριση της UNESCO. Με μια βόλτα στα σοκάκια του χωριού θα ανακαλύψεις αξιοθέατα όπως το Trullo Sovrano, ένα μουσείο που παρουσιάζει τις τεχνικές κατασκευής και την ιστορική σημασία των trulli, καθώς και το ιστορικό κέντρο του Αλμπερομπέλο, όπου μπορείς να απολαύσεις την παραδοσιακή κουζίνα της Απουλίας.



Shutterstock



2. Ματέρα, Μπαζιλικάτα

Η Ματέρα είναι ένας τόπος που μοιάζει σαν να έχει βγει από κινηματογραφικό σκηνικό. Σκαρφαλωμένη στους βράχους της νότιας Ιταλίας, αυτή η ιστορική πόλη είναι γνωστή για τις κατοικίες-σπηλιές της, που είναι σαν έναν με τον βράχο. Το 1993, εντάχθηκε στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ως αναγνώριση για τον ανεκτίμητο πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό πλούτο της. Αξίζει να επισκεφθείς τον Καθεδρικό Ναό της πόλης, που δεσπόζει στο υψηλότερο σημείο, προσφέροντας πανοραμική θέα, αλλά και το Παλάτσο Λανφράνκι, ένα επιβλητικό παλάτι που φιλοξενεί σήμερα το Εθνικό Μουσείο της Ματέρας, με σημαντικά έργα τέχνης και εκθέσεις.



Shutterstock



3. Πόρτο Φίνο, Γένοβα

Το Πορτοφίνο είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό στη βόρεια Ιταλία, χτισμένο γύρω από ένα μικρό φυσικό λιμάνι. Παρά το μικρό του μέγεθος, έχει εξελιχθεί σε έναν προορισμό με διεθνή φήμη, γνωστό για την ηρεμία του και την ποιότητα των εμπειριών που προσφέρει. Η καθημερινότητα εδώ κυλάει αργά. Περπατώντας στα στενά δρομάκια, συναντάς πέτρινα σπίτια, μικρές πλατείες και θέα που ενώνει τη στεριά με τη θάλασσα. Στο λιμάνι θα δεις δεκάδες ψαροκάικα δίπλα σε ιδιωτικά σκάφη τουριστών και μη. Αν ο δρόμος σου σε οδηγήσει στο Πόρτο Φινο, υπάρχουν ορισμένα αξιοθέατα που αξίζουν τον χρόνο σου, όπως το Castello Brown, με θέα στο λιμάνι, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η Villa Durazzo με τους κήπους της και το Φυσικό Πάρκο για περιπάτους μέσα στη φύση.



Shutterstock



4. Πιέντσα, Σιένα

Η Τοσκάνη έχει πολλά χωριά που αξίζουν την προσοχή σου, αλλά η Πιέντσα ξεχωρίζει. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου μίας ώρας και δεκαπέντε λεπτών από τη Φλωρεντία και είναι εύκολα προσβάσιμη με το αυτοκίνητο. Η Πιέντσα είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά πλούσια σε ιστορία και αρχιτεκτονική σημασία. Σχεδιάστηκε ως πρότυπη αναγεννησιακή πόλη τον 15ο αιώνα και διατηρεί ακόμη την αρχική μορφή της. Το ιστορικό κέντρο της είναι ιδανικό για να το εξερευνήσεις με τα πόδια: πέτρινα κτίρια, συμμετρικές πλατείες και δρόμοι με καθαρές γεωμετρικές γραμμές. Η Piazza Pio II είναι το κεντρικό σημείο της πόλης. Εκεί βρίσκονται μερικά από τα πιο σημαντικά κτίρια, όπως ο Καθεδρικός Ναός της Πιέντσα, το Παλάτσο Πικολόμινι και το Δημαρχείο.



Shutterstock



5. Μπελάτζιο, Λομβαρδία

Το Μπελάτζιο είναι ένα από τα όμορφα χωριά στο Κόμο. Η θέση του προσφέρει μοναδική πανοραμική θέα προς τη λίμνη και τα γύρω βουνά των Άλπεων. Εντυπωσιακές βίλες, ιστορικά κτίρια και προσεγμένους κήπους, είναι μόνο κάποια από αυτά που θα συναντήσεις κατά την άφιξή σου. Αν προτιμάς να εξερευνήσεις σημεία ενδιαφέροντος, μη χάσεις τις βίλες Villa Melzi d’Eril και Villa Serbelloni, που ξεχωρίζουν για την ιστορία και την αισθητική τους. Τέλος, μια βόλτα με βάρκα στη λίμνη είναι ιδανική για να δεις από κοντά το Μπελάτζιο και τις γύρω λίμνες και χωριά, απολαμβάνοντας παράλληλα την ήρεμη και μοναδική ομορφιά του γαλήνιου τοπίου.

