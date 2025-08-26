8 ευρωπαϊκοί (και μη) προορισμοί για ηλιόλουστα ταξίδια το φθινόπωρο

Πού πάμε το φθινόπωρο στο εξωτερικό;

Ο Σεπτέμβριος μπορεί να σηματοδοτεί την έναρξη του φθινοπώρου, αλλά για εμάς που μένουμε στην Ελλάδα δεν σημαίνει κάτι άλλο εκτός από τη συνέχεια του καλοκαιριού. Γενικά, είναι ένας μεταβατικός μήνας, αλλά και μια υπέροχη περίοδος για να κανονίσεις ακόμα ένα ταξίδι – όχι μόνο εντός Ελλάδας. Έχεις γυρίσει από τις καλοκαιρινές διακοπές σου, αλλά η ψυχούλα σου θέλει κάτι ακόμα.

Ο καιρός έχει βρει την ισορροπία του, οι παραλίες αλλά και οι μεγάλες πόλεις αδειάζουν, και τα αεροπορικά εισιτήρια γίνονται λίγο πιο φιλικά για την τσέπη. Ο Σεπτέμβριος είναι ιδανικός για όσους θέλουν να αποφύγουν τη βαβούρα των προηγούμενων μηνών, αλλά να ζήσουν ακόμα τη μαγεία του καλοκαιριού - είτε αυτό σημαίνει νησί στο Αιγαίο, είτε μια απόδραση στο εξωτερικό (εμείς θα μιλήσουμε για το δεύτερο κομμάτι). Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη έμπνευση, μια βαλίτσα που να χωράει ανεμελιά και το φθινοπωρινό αεράκι που αρχίζει δειλά-δειλά να μας δροσίζει.

Άρα πού πάμε το φθινόπωρο στο εξωτερικό για ηλιόλουστα ταξίδια;

Μάλτα

Shutterstock

Τα πλήθη μπορεί να έχουν φύγει από τη Μάλτα τον Σεπτέμβριο, αλλά ο ζεστός καιρός σίγουρα όχι. Τον Σεπτέμβριο μπορείς ακόμα να περιμένεις θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 20 βαθμούς Κελσίου — ιδανικές τόσο για περιήγηση στα αξιοθέατα όσο και απλώς για χαλάρωση στην παραλία. Η Βαλέτα, με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις μαγευτικές εκκλησίες της, αναμφίβολα θα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σου. Η Μντίνα (Mdina), από την άλλη, η παλιά πρωτεύουσα της Μάλτας, θα σε κερδίσει από το πρώτο λεπτό. Από τη Βαλέτα απέχει περίπου 20 λεπτά, ονομάζεται αλλιώς και «Σιωπηλή Πόλη» και σήμερα έχει μόλις 293 κατοίκους. Αν θέλεις να κολυμπήσεις, μην παραλείψεις το Γκόζο. Ό,τι άλλο ψάχνεις για τη Μάλτα, το βρίσκεις εδώ.

Σιγκαπούρη

Shutterstock

Οι θερμοκρασίες στη Σιγκαπούρη είναι σχεδόν σταθερές όλο τον χρόνο, αλλά οι δύο εποχές των μουσώνων μπορούν να επιβραδύνουν την κατάσταση. Ευτυχώς, ο Σεπτέμβριος προσφέρει κάποια ανάπαυλα με μικρότερες βροχές και περισσότερες ευκαιρίες για περιηγήσεις. Στη Σιγκαπούρη κυριαρχούν τα καταπράσινα αξιοθέατα όπως οι Βοτανικοί Κήποι και οι Κήποι δίπλα στον Κόλπο, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας σου. Για ένα μικρό έθνος, είναι επίσης εξαιρετικά πολυπολιτισμικό.

Βενετία

Shutterstock

Η Βενετία τον Σεπτέμβριο αποτελεί το απόλυτο καταφύγιο ιστορικής αναπαράστασης, με το εθνικό ημερολόγιο να είναι γεμάτο εκδηλώσεις. Στα ανατολικά, η Βενετία παρουσιάζει το δικό της θέαμα την πρώτη Κυριακή του μήνα: Τη Regata Storica, όπου οι συνηθισμένες κατάμαυρες γόνδολες στο Μεγάλο Κανάλι αντικαθίστανται από έναν πολύχρωμο στολίσκο. Η Βενετία αυτόν τον μήνα φιλοξενεί επίσης και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και «στρώνει» το κόκκινο χαλί στο νησί Λίντο. Το καλύτερο δεν στο είπαμε, όμως: Το φθινόπωρο αυτή η ονειρική πόλη της Ιταλίας έχει λιγότερο κόσμο.

Μαδέρα

Shutterstock

Τροπικά vibes και το φθινόπωρο. Η Μαδέρα δεν βρίσκεται στην πραγματικότητα στις τροπικές περιοχές, αλλά με τις τοπικά καλλιεργούμενες μπανάνες, παπάγιες και μάνγκο στις αγορές της και το τοπίο της που σε ταξιδεύει εκτός Ευρώπης, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι. Σχεδόν το μόνο πράγμα που χαλάει την ψευδαίσθηση της «Χαβάης της Ευρώπης» (εκτός από την υπέροχη πορτογαλική αρχιτεκτονική) είναι η έλλειψη φυσικών αμμωδών παραλιών - αλλά, αν σε ενδιαφέρει, αυτές μπορείς να τις βρεις στο γειτονικό νησί Πόρτο Σάντο, δυόμισι ώρες μακριά με το καράβι.

Βαρκελώνη

Shutterstock

Η Βαρκελώνη είναι ένα από τα λίγα μέρη στην Ευρώπη που συνδυάζει απόδραση σε πόλη και χαλάρωση στην παραλία. Και ο Σεπτέμβριος προσφέρει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά το δεύτερο μισό του μήνα, όταν οι θερμοκρασίες διευκολύνουν την απόλαυση μιας σειράς αρχιτεκτονικών θησαυρών, ενώ παράλληλα δημιουργείται χρόνος για τις ζεστές ακτίνες του ήλιου στην άμμο. Από τις δύο μεγάλες εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου, η Εθνική Ημέρα της Καταλονίας στις 11 του μήνα έχει πιο πολιτικές χροιές, ενώ το πενθήμερο Festes de la Merce, αργότερα μέσα στον μήνα, φέρνει παρελάσεις γιγάντιων αγαλμάτων, συναρπαστικές φωτιές και ανθρώπινους πύργους που αψηφούν τη βαρύτητα.

Καππαδοκία

Shutterstock

Τα καλοκαιρινά πλήθη έχουν μειωθεί κατά μήκος των μεσογειακών ακτών της Τουρκίας, και παρά τους πειρασμούς να βρεθείς στην παραλία, τώρα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να στρέψεις την προσοχή σου στην Καππαδοκία. Η ιστορική περιοχή της Καππαδοκίας βρίσκεται στη σύγχρονη Κεντρική Ανατολία, σχεδόν στο κέντρο αυτής της διηπειρωτικής χώρας. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα οροπέδιο με ύψος άνω των 1.000 μέτρων σημαίνει ότι ενώ τα καλοκαίρια είναι σχεδόν τόσο ζεστά όσο στη νότια ακτή, οι χειμώνες είναι πολύ πιο κρύοι. Η μεταβατική περίοδος είναι μια υπέροχη περίοδος για περιηγήσεις σε αρχαίες πόλεις που «λιώνουν» σε ένα ονειρικό τοπίο από σπηλιές και βραχώδεις πυργίσκους και τα αερόστατα πετούν συνέχεια στον ουρανό.

Περθ

Shutterstock

Η έναρξη της άνοιξης στο νότιο ημισφαίριο φέρνει περισσότερη ζέστη και λιγότερες βροχές σε ορισμένες εύκρατες περιοχές της Αυστραλίας, ενώ ο τροπικός βορράς εξακολουθεί να περιμένει την υγρή του περίοδο, καθιστώντας τον Σεπτέμβριο έναν καλό μήνα για ταξίδι εκεί. Αυτός είναι συνήθως ο πιο ξηρός μήνας στο Σίδνεϊ και μια εξαιρετική εποχή για πεζοπορίες σε ήπιες θερμοκρασίες στα κοντινά Γαλάζια Όρη. Στο άκρο του Ινδικού Ωκεανού, η γωνία της Δυτικής Αυστραλίας γύρω από την πρωτεύουσά της, το Περθ, ανθίζει με μοναδικά αγριολούλουδα, όπως και η ίδια η πόλη στο Φεστιβάλ Everlasting Kings Park, διάρκειας ενός μήνα.