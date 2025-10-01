Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν έκοψαν την πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο, θέτοντας τη χώρα στο απόλυτο σκοτάδι

Οι Ταλιμπάν “κόβουν” κάθε νήμα ζωής, κάθε ευκαιρία εξέλιξης, κάθε παράθυρο ελπίδας. Στο Αφγανιστάν, έχει μείνει πια μόνο ο ήλιος.

Οι Ταλιμπάν έχουν θέσει - μάλλον - προσωπικό στόχο να γυρίσουν το Αφγανιστάν πίσω στον Μεσαίωνα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από τότε που κατέκτησαν την εξουσία της χώρας, έχουν θέσει τις γυναίκες σε καθεστώς περιορισμού. Οι απαγορεύσεις τους είναι τόσο σκληρές, που υποβαθμίζουν τη γυναικεία ύπαρξη, καταρρίπτοντας κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Πέρα από τους κανόνες ενδυμασίας και συμπεριφοράς, δεν τους επιτρέπουν να ακούν η μία τη φωνή της άλλης, να κοιτούν ή να περνούν μπροστά από παράθυρα - ακόμα κι αν αυτά είναι του σπιτιού τους - ή να έχουν επικοινωνία με άλλες γυναίκες.

Σε αυτή την «αποπνιχτική» λίστα με τους κανόνες, που υπονομεύει την ύπαρξη κάθε γυναίκας, συγκαταλέγονται, επίσης, η απαγόρευση πρόσβασης στην εκπαίδευση μετά τα 12 χρόνια τους, αλλά και ο περιορισμός στην επιλογή επαγγελμάτων, όπως η μαιευτική. Πρόσφατα, οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν την αφαίρεση βιβλίων από τα Πανεπιστήμια, τα οποία έχουν γραφτεί από γυναίκες, όπως και τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Σκοταδισμός σε όλο του το μεγαλείο. Κι αν αναρωτιέσαι, αν μπορεί να υπάρξει κάτι χειρότερο, ναι μπορεί.

Στο Αφγανιστάν, κάθε ημέρα που ξημερώνει είναι όλο και πιο μαύρη. Ο λόγος; Οι Ταλιμπάν

Εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα, οι Ταλιμπάν έκοψαν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σχεδόν σε όλη τη χώρα, κόβοντας, παράλληλα, κάθε σανίδα σωτηρίας. Την τελευταία τετραετία, η ικανότητα να περιηγηθούν στο διαδίκτυο, να αναζητήσουν πληροφορίες, να μορφωθούν, να μάθουν, αποτελούσε τη μοναδική ελπίδα που είχαν για ένα καλύτερο αύριο. Τώρα, χάθηκε και αυτή. Τώρα, έχει μείνει μόνο ήλιος να θυμίζει στον πληθυσμό, και ειδικά στις γυναίκες, πως ίσως θα έρθουν καλύτερες ημέρες.

Η Φαχίμα είχε εναποθέσει τις ελπίδες της για σπουδές στο διαδίκτυο. Πίστευε πως θα κατάφερνε να ολοκληρώσει τον ακαδημαϊκό κύκλο και έπειτα θα έβρισκε μια διαδικτυακή δουλειά, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της. Οι Ταλιμπάν μόλις κατέστρεψαν και αυτό το όνειρό της. «Η τελευταία μας ελπίδα ήταν η διαδικτυακή μάθηση. Τώρα και αυτό το όνειρο έχει καταστραφεί», δήλωσε στο BBC. «Σπούδαζα μαιευτική, αλλά δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα απαγορεύτηκε για τις γυναίκες. Η μόνη ελπίδα που μας είχε απομείνει ήταν το διαδίκτυο και η διαδικτυακή μάθηση», είπε από την πλευρά της η Σακίμπα, η οποία ζει στη βόρεια επαρχία Ταχκάρ.

Αυτή τη στιγμή, η χώρα βιώνει ένα πλήρες black out στο διαδίκτυο. Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων υποστηρίζουν πως έχουν χάσει κάθε επαφή με τα γραφεία στην Καμπούλ. Το internet στα κινητά και η δορυφορική τηλεόραση έχουν, επίσης, διακοπεί σε όλο το Αφγανιστάν. Ακόμα, οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν σταματήσει, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Η χώρα βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αποκομμένη από τον πολιτισμό, μακριά από τα δεδομένα που κατοχυρώνουν την ανθρώπινη αξία.

Οι Ταλιμπάν επιδιώκουν καθημερινά να φτιάξουν έναν κόσμο, στον οποίο θα κυριαρχούν, θα έχουν δικούς τους κανόνες και κάθε πολίτης θα είναι σαν σκλάβος. Δυστυχώς, πλέον βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη του στόχου τους. Κάθε ημέρα που ξημερώνει, καταφέρνουν να πάνε ακόμα ένα βήμα πίσω, σφίγγοντας κι άλλο τον κλοιό γύρω από την ατομική ελευθερία. Κάθε ημέρα οδεύουν όλο και πιο γρήγορα προς το «μαύρο», το σκοτάδι, τον «θάνατο» θεμελιωδών αρχών που απαρτίζουν τις κοινωνίες. Αυτή η κοινωνία δεν έχει πια τίποτα γνώριμο, τίποτα σωστό, τίποτα κανονικό. Μόνο θλίψη και πόνο.

