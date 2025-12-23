Αξέχαστα πάρτι στο σπίτι με την σειρά Ariete Party Time

Εύκολα, γρήγορα και με το πιο fun ρετρό στυλ: Ποπκόρν, βάφλες, μαλλί της γριάς και cocktails, χωρίς άγχος και καμένα σνακ!

Είναι αλήθεια ότι λατρεύω να οργανώνω συγκεντρώσεις, brunch και βραδιές ταινίας στο σπίτι. Είναι κάτι σαν «γλώσσα αγάπης» για μένα το να φροντίζω τους φίλους μου. Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό ματσάκι ποδοσφαίρου με παρέα, ένα Κυριακάτικο brunch, μια βραδιά πρεμιέρας ή ένα παιδικό πάρτι γεμάτο ενέργεια που απαιτεί ατελείωτο ποπκόρν και μαλλί της γριάς, το να είσαι οικοδέσποινα πάντα συνεπάγεται μια δόση άγχους.

Γιατί; Διότι το να είσαι καλή οικοδέσποινα δεν σημαίνει αυτόματα ότι είσαι και chef ζαχαροπλαστικής ή expert στο street food. Μέχρι πρότινος, η φράση «θα φτιάξω σπιτικό ποπκόρν» σήμαινε 15 λεπτά αγωνίας πάνω από την κατσαρόλα, το μισό καλαμπόκι να έχει καεί και το άλλο μισό να μην έχει σκάσει. Όσο για τις βάφλες; Πάντα κατέληγαν ή μισοψημένες ή κολλημένες στην πλάκα.

Αυτό το άγχος τελείωσε. Τώρα πια, η κουζίνα μου έχει μετατραπεί σε μια χρωματιστή, ρετρό «παιδική χαρά» χάρη στη σειρά Party Time της Ariete. Όχι μόνο οι συγκεντρώσεις μου έχουν γίνει πιο διασκεδαστικές και επιτυχημένες, αλλά το κυριότερο: γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και με απόλυτη σιγουριά στο αποτέλεσμα. Το μυστικό μου κρύβεται σε συσκευές με look βγαλμένο από τα ’50s, που υπόσχονται (και εκπληρώνουν) το moto: It’s Party Time!

Ariete Pop Corn Maker

Η μαγεία του ρετρό design: Όταν η λειτουργικότητα συναντά το στιλ

Ας ξεκινήσουμε από την εμφάνιση. Οι συσκευές της σειράς Ariete Party Time έχουν αυτόν τον μοναδικό, ρετρό σχεδιασμό που σε ταξιδεύει απευθείας στην αγαπημένη δεκαετία του ’50. Είναι τόσο όμορφες και χρωματιστές, που αντί να τις κρύβω στα ντουλάπια μετά το πλύσιμο, τις "στολίζω" στον πάγκο της κουζίνας. Και αυτό είναι το πρώτο κέρδος: Η ατμόσφαιρα αλλάζει αμέσως, ακόμα και πριν φτιάξεις την πρώτη λιχουδιά!

Προετοιμάζεις ένα απολαυστικό πρωινό, ένα λαχταριστό brunch, μια βραδιά με ταινίες για φίλους ή μήπως το επόμενο πάρτι γενεθλίων; Αυτή η σειρά είναι ο απόλυτος σύμμαχος. Και το καλύτερο; Κάθε συσκευή περιέχει συνταγές για να ξεκινήσεις άμεσα τη δημιουργία, χωρίς ψάξιμο και άγχος, είτε πρόκειται για βάφλες, κρέπες, ποπκόρν, μαλλί της γριάς, hot dog, ή παγωτό!

Η συνταγή για τέλειο σπιτικό ποπκόρν, hot dogs και μαλλί της γριάς

Η βραδιά ταινίας και τα πάρτι για τους μικρούς μας φίλους είναι πλέον οι αγαπημένες μου περιστάσεις. Και πώς να μην είναι, όταν έχω εξασφαλίσει το τέλειο σνακ χωρίς άγχος;

Το Pop Corn Maker, με το compact μέγεθος και την ρετρό του φινέτσα, χρησιμοποιεί σύστημα παρασκευής με θερμό αέρα χωρίς λιπαρά, ιδανικό για ένα απόλυτα φυσικό σνακ για μικρούς και μεγάλους. Ετοιμάζει 60 γραμμάρια σε λιγότερο από δύο λεπτά! Μιλάμε για πολύ ποκορν! Βέβαια, εμείς που συνηθίζουμε να είμαστε πολυπληθείς στις συγκεντρώσεις μας είχαμε ανάγκη για το Pop Corn Maker XL, που μπορεί να παράγει έως και 400 γραμμάρια, με δυνατότητα χρήσης λαδιού ή βουτύρου, θυμίζοντας σινεμά, οπότε η επιλογή ήταν μονόδρομος!

Ariete Pop Corn Maker XL

Ξέρουμε όλοι πόσο αρέσουν στα παιδιά τα hot dog -και πώς όχι άλλωστε αφού και εμείς οι μεγάλοι τους έχουμε αδυναμία. Εδώ έρχεται το Hot Dog Maker που διαθέτει ειδικό θερμικό γκριλ για να ψήνει δύο hot-dog, ενώ ταυτόχρονα κρατάει ζεστά τα δύο ψωμάκια. Το αποτέλεσμα; Έτοιμα, ζεστά, λαχταριστά hot dog σαν να τα αγόρασες από ένα κλασικό αμερικάνικο dinner. Who's hungry?

Ariete Hot Dog Maker

Αυτό που έχει κάνει βέβαια εξαιρετικά δημοφιλή τα πάρτι των παιδιών μου είναι το Cotton Candy Maker. Το απόλυτο εργαλείο για διασκέδαση. Μόνο τρεις απλές κινήσεις αρκούν για να απολαύσεις μαλλί της γριάς σαν αυτό του λούνα-παρκ! Λειτουργεί με απλή, χρωματιστή, αρωματισμένη ζάχαρη, ακόμα και με καραμέλες, χαρίζοντας εντυπωσιακό και γευστικό αποτέλεσμα.

Ariete Cotton Candy Maker

Το αποκορύφωμα του brunch: Βάφλες και κρέπες (πάντα τραγανές και τέλειες)

Επειδή η ζωή και συγκεκριμένα το brunch χρειάζεται και γλύκα, οι συσκευές για βάφλες και κρέπες είναι must. Πέρασαν οι εποχές που φοβόμουν να φτιάξω βάφλες. Χάρη στο Waffle Maker, με τις αντικολλητικές πλάκες, οι βάφλες βγαίνουν νόστιμες, χρυσαφένιες, και κυρίως εύκολα από τη συσκευή στο πιάτο -χωρίς να κολλάνε και να διαλύονται. Είναι ιδανικές για γλυκό πρωινό, αλλά και για αλμυρές δημιουργίες.

Και φυσικά, οι κρέπες και τα pancakes. Το Crepes Maker έχει πλάκα με αντικολλητική επίστρωση και ο ρυθμιζόμενος θερμοστάτης σου επιτρέπει να έχεις τον πλήρη έλεγχο στο ψήσιμο, ενώ περιλαμβάνει και δύο ξύλινες σπάτουλες για να στρώσεις και να γυρίσεις την κρέπα σαν επαγγελματίας. Ακόμα θυμάμαι τότε που είχα δει ένα κόλπο για να αναποδογυρίσεις την κρέπα στο τηγάνι και βρεθήκαμε να την κοιτάζουμε όλοι κολλημένη στο ταβάνι. Βασικά όλοι το θυμούνται. Τουλάχιστον τώρα έχω εξιλεωθεί φτιάχνοντας τις πιο φρέσκιες και λαχταριστές κρέπες με σοκολάτα και φρούτα.

Ariete Waffle Maker

Ariete Crepes Maker

Cocktails & frozen treats: Η τελική πινελιά

Για να ολοκληρωθεί η γιορτή – ή έστω το gathering με φίλους –, χρειαζόμαστε δροσιά και πρωτότυπα ροφήματα.

Εγώ προσωπικά έχω ήδη το Ice Crusher, τον απόλυτο σύμμαχο για cocktails και δροσερά ροφήματα. Με λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, φτιάχνει θρυμματισμένο πάγο σε δευτερόλεπτα – το έχω δοκιμάσει και έχει απογειώσει τα frozen margaritas και τα καλοκαιρινά μας slushies για τους μικρούς καλεσμένους.

Τώρα σκέφτομαι σοβαρά να αποκτήσω και το Ice Cream Maker. Πρώτον, γιατί τα παιδιά μου ζητούν παγωτό όλο τον χρόνο, και η δυνατότητα να φτιάχνω φρέσκο σπιτικό παγωτό, σορμπέ ή γιαούρτι σε μόλις 30 λεπτά και χωρίς συντηρητικά είναι δελεαστική. Δεύτερον, γιατί θα ήθελα να ολοκληρώσω επιτέλους τη ρετρό συλλογή συσκευών Ariete στην κουζίνα μου! Με χωρητικότητα 1.5 λίτρο και διπλή μόνωση στον κάδο, είναι η ιδανική προσθήκη για να κλείσει η γιορτή.

Ariete Ice Crusher

Αν ψάχνεις κι εσύ τον τρόπο να κάνεις τις συγκεντρώσεις σου – είτε πρόκειται για βραδιά ταινίας, είτε για ένα μεγάλο πάρτι – πιο χαλαρές, πιο διασκεδαστικές και φυσικά πιο... νόστιμες, η σειρά Ariete Party Time είναι η λύση. Μετέτρεψε την κουζίνα σου σε μια γωνιά ρετρό γιορτής και άσε τις συσκευές να κάνουν την δύσκολη δουλειά!

