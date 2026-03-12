Από σήμερα το πλαφόν σε σούπερ μάρκετ - βιομηχανία, τι πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής

Στον… αστερισμό του πλαφόν επιστρέφει και επισήμως η αγορά, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στη σκιά της γενικευμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στον… αστερισμό του πλαφόν επιστρέφει και επισήμως η αγορά, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στη σκιά της γενικευμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση επιδιώκει να «φρενάρει» πριν καν αρχίσει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω του πολέμου, την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά βιώνουν έντονη οικονομική κόπωση μετά τις πληθωριστικές πιέσεις των προηγούμενων ετών.

Βιομηχανία τροφίμων, σούπερ μάρκετ, χονδρεμπόριο βρίσκονται αντιμέτωποι εκ νέου με την επιβολή πλαφόν, ένα μέτρο που καταργήθηκε μόλις στις 30 Ιουνίου 2025. Πλέον επανέρχεται λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων της κυβέρνησης, εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2026.

