Μπαμπάς και κόρη κάνουν lip sync και σαρώνουν το internet

A little post bath lip sync battle last night❤️ Myla is one heck of a lip syncer😂 @adamlevine @maroon5 @theellenshow Instagram: @mydarlingmyla Twitter:@TrinaWesson YouTube: http://www.youtube.com/c/WhatUpWithTheWesson's

A post shared by Trina Wesson (@mydarlingmyla) on Oct 5, 2018 at 10:35am PDT