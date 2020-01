Ο 75χρονος που αποφάσισε να γίνει χορευτής μπαλέτου όταν έχασε τη σύζυγό του - Τώρα χορεύει καλύτερα κι από επαγγελματίες

Ό, τι κι αν συμβαίνει στη ζωή μας, πρέπει να το ξεπερνάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ανάγκη να προχωρούμε μπροστά, χωρίς να ξεχνάμε φυσικά καθετί που αγαπάμε. Ο Bernard Bibby, έχασε την σύζυγό του Celia, με την οποία ήταν παντρεμένος για 55 χρόνια και γρήγορα πήρε την απόφαση να στραφεί σε αυτό που εξ' αρχής τον έφερε κοντά με την γυναίκα της ζωής του.

Ο 75χρονος Bernard Bibby έχασε τη σύζυγό του και αποφάσισε να αρχίσει το μπαλέτο. Ξεκίνησε μαθήματα μπαλέτου και τελικά κατάφερε, μετά από 4 χρόνια, να δώσει και να περάσει τις πρώτες του εξετάσεις. «Πήρα το χάλκινο, παρόλα αυτά έχω μείνει λίγο άφωνος. Με τρεις βαθμούς ακόμα θα είχα πάρει το ασημένιο» λέει ο ίδιος. Αμέσως μετά το θάνατο της συζύγου του το 2015, ο Bernard Bibby είπε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πουλήσει την τηλεόρασή του για να βγαίνει έξω περισσότερο. «Είχα πάρει μαθήματα ballroom και latin. Είχα δοκιμάσει κλακέτες αλλά η δασκάλα είπε πως είμαι τυπικός Άγγλος - άκαμπτος και ότι θα μπορούσα να κουνηθώ με χάρη» αφηγείται ο ίδιος προσθέτοντας πως η δασκάλα του πρότεινε να κάνει μπαλέτο για να «λυθεί». «Το μπαλέτο ήταν αρκετά χαλαρό και έπρεπε να μάθω γαλλικά επίσης, είχε πολύ πλάκα. Μακάρι περισσότεροι άνδρες να το δοκίμαζαν, είναι φανταστική άσκηση» είπε.

Δείτε τα βίντεο παρακάτω:

