Time to come in, Bear: Το video που εξηγεί στα παιδιά το νόημα της απομόνωσης σε καιρό πανδημίας

Συχνά, όταν σκεφτόμαστε πώς να εξηγήσουμε κάτι στα παιδιά μας, είτε πρόκειται για συναισθηματικές δυσκολίες όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου είτε για σημαντικά θέματα όπως ο ρατσισμός, στρεφόμαστε σε έναν από τους απλούστερους αλλά πιο σημαντικούς τρόπους: τα παιδικά βιβλία.

Καθώς τα μικρά παιδιά αρχίζουν πια να μαθαίνουν όλο και περισσότερο για το σημερινό ξέσπασμα του κορωνοϊού, αγωνιζόμαστε για το πώς να εξηγήσουμε τη "νέα φυσιολογική" κατάσταση χωρίς να βασιζόμαστε στην καθοδήγηση ενός παιδικού βιβλίου. Καθώς, δεν υπάρχει τέτοια σκληρή ιστορία ή αντίστοιχες οδηγίες σ’ ένα βιβλίο.

Μία νεαρή συγγραφέας, η Kim St Lawrence δημιούργησε ένα από τα πιο βοηθητικά video. Δημιούργησε, λοιπόν, ένα video ενός παιδικού βιβλίου σχετικά με την κοινωνική απομόνωση που ονομάζεται Time to Come In, Bear και το μοιράστηκε στο YouTube, ώστε όλες οι οικογένειες να έχουν δωρεάν πρόσβαση.

Στη γλυκιά αυτή ιστορία, βλέπουμε ένα λαγουδάκι που πρέπει να εξηγήσει σε μια αρκούδα γιατί πρέπει να μείνουν μέσα. «Ο κόσμος αρρώστησε», αρχίζει η ιστορία. «Δεν θα κολλήσετε μικρόβια εάν μείνετε μόνο στο σπίτι». Η εικονογραφημένη αφήγηση αγγίζει πολλές από τις ανησυχίες των παιδιών τώρα, από το πόσο θα διαρκέσει αυτό ("δεν είναι για πάντα.. για λίγο καιρό") μέχρι το γιατί δεν μπορούμε να δούμε τους φίλους και τους παππούδες μας. Εξηγεί επίσης ότι οι ήρωες δουλεύουν πολύ για να «κάνουν τον κόσμο καλά».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλο αυτό που ζούμε θα περάσει και πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ με τα παιδιά μας και τους γύρω μας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο.