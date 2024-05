Ενοχλημένος ο Κρις Χέμσγουορθ με τον τρόπο που τα Μέσα αντιμετώπισαν την προδιάθεσή του για Αλτσχάιμερ: «Ήμουν ευάλωτος»

Ο Κρις Χέμσγουορθ παραδέχτηκε ότι εκνευρίστηκε με όσα γράφτηκαν στα Μέσα, μετά την αποκάλυψή του

Δύο χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την περίοδο που ο Κρις Χέμσγουορθ αποκάλυψε δημόσια ότι έχει γενετική προδιάθεση να εμφανίσει Αλτσχάιμερ μεγαλώνοντας, γεγονός που διαπιστώθηκε μετά από μια σειρά από εξετάσεις που υποβλήθηκε. Ο διάσημος ηθοποιός έμεινε άφωνος ακούγοντας την αλήθεια για την υγεία του και δε δίστασε να το κοινοποιήσει.

Σήμερα, σε συνέντευξή του στο «Vanity Fair», ο Κρις Χέμσγουορθ παραδέχτηκε πως είχε ενοχληθεί από τη στάση που κράτησαν τα Μέσα σχετικά με το θέμα του Αλτσχάιμερ κι όσα γράφτηκαν από το κοινό για τον ίδιο.

«Πραγματικά, με εξόργισε, γιατί ένιωθα ότι ήμουν ευάλωτος σε κάτι προσωπικό και το μοιράστηκα δημόσια. Παρά το γεγονός ότι είπα, ότι δεν πρόκειται για θανατική ποινή, ξαφνικά όλο αυτό έγινε μια μεγάλη ιστορία κι έγραφαν ότι έχω άνοια και αναθεωρώ τη ζωή κι άλλα τέτοια», ισχυρίστηκε ο ηθοποιός.

Και μπορεί τα σχόλια που του προκάλεσαν εκνευρισμό τότε να ήταν αμέτρητα, όμως ο Κρις Χέμσγουορθ θυμάται ότι υπήρχε κι ένα μήνυμα που τον έκανε να γελάσει και να δειτην άλλη πλευρά του νομίσματος. «Διάβασα ένα πολύ αστείο σχόλιο στο κάτω μέρος ενός άρθρου που έλεγε ότι “ελπίζω ο Κρις να ξεχάσει ότι συνταξιοδοτείται και να επιστρέψει"», αποκάλυψε.

