Where to travel: Τα 25 καλύτερα μέρη για να επισκεφθούμε όταν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε ξανά

Μπορεί τα ταξίδια να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα που ζούμε, ωστόσο σε λίγο καιρό θα αποτελούν και πάλι κομμάτι της ζωής μας. Το National Geographic υπό το σκεπτικό αυτό, και θέλοντας να αναπτερώσει το ηθικό μας ώστε να βάλουμε στόχο τα μέρη που θέλουμε να επισκεφθούμε στο μέλλον όταν θα μπορούμε και πάλι να ταξιδέψουμε, δημοσίευσε μια λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς για το 2021.

Η λίστα "Where to travel" περιλαμβάνει μέρη με βάση τη βιωσιμότητα, την οικογένεια, τη φύση, την περιπέτεια και τον πολιτισμό. Ανάμεσα στους προορισμούς, και ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά νησιά, η Αλόννησος, που ξεχωρίζει πλέον και για το νέο υποβρύχιο μουσείο της. Μάλιστα, το άνοιγμα του πρώτου υποβρυχίου μουσείου της Ελλάδας στο ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόννησο αποτελεί μία μοναδική εμπειρία για όλους τους δύτες και δικαίως αποκαλείται και "Παρθενώνας των Ναυαγίων".

Παρακάτω, ακολουθεί η λίστα "Best of the World 2021" του National Geographic με τα 25 καλύτερα μέρη για να επισκεφθεί κανείς την επόμενη χρονιά, που ευελπιστούμε να είναι πολύ καλύτερη από το 2020.

Η λίστα «Best of the World 2021» του National Geographic:

Βιωσιμότητα

Αλόννησος, Ελλάδα

Κοπενχάγη, Δανία

Νέα Καληδονία, Γαλλία

Φράιμπουργκ, Γερμανία

Γκαμπόν, Κεντρική Αφρική

Ντένβερ, Κολοράντο

Οικογένεια

England Coastal Path

Τρανσυλβανία, Ρουμανία

Space Coast, Φλόριντα

Hortobagy, Ουγγαρία

Indigenous British Columbia, Καναδάς

Περιπέτεια

Ντόμινικα, Καραϊβική

Svaneti, Γεωργία

Los Glaciares National Park, Αργεντινή

Katmai National Park & Preserve, Αλάσκα

Φύση / άγρια φύση

Isle Royale, Μίσιγκαν

Yellowknife, Καναδάς

Cerrado savanna, Βραζιλία

Lord Howe Island, Αυστραλία

Πολιτισμός / Ιστορία

Γκουάμ

Νέο Μεξικό, οδικό ταξίδι

Bitoria-Gasteiz, Alava, Χώρα των Βάσκων, Ισπανία

Gyeongju, Νότια Κορέα

Τάλσα, Οκλαχόμα

Tonglu, επαρχία Zhejiang, Κίνα

