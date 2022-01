Πόση ώρα βυθίζουμε τις ορχιδέες μας;

Ένα χρήσιμο video για το πότισμα της ορχιδέας σας.

Το πότισμα της ορχιδέας είναι μια πολύ μπερδεμένη υπόθεση για όσους δεν γνωρίζουν τίποτα γύρω από τη φροντίδα της.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πώς μπορείτε να αποφασίσετε μόνες σας πόση ώρα χρειάζεται να βυθιστεί το φυτό σας στο νερό για να ξεδιψάσει χωρίς να σαπίσει.

