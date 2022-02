Ορχιδέες: Τι πρέπει να κάνουμε για να μην χαθεί ούτε ένα μπουμπούκι

Η ανθοφορία μιας ορχιδέας αποτελεί πάντα μια ιδιαίτερη πρόκληση.

Η διατήρηση των ανθών, όταν πρόκειται μια νέα αγορά, αλλά και η ολοκλήρωση της ανθοφορίας, όταν πρόκειται για το δικό μας επίτευγμα, δεν είναι ποτέ δεδομένες. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πως θα καταφέρετε να μην χαθεί ούτε ένα μπουμπούκι.

