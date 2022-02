Θαρραλέα Ουκρανή δίνει σπόρους σε Ρώσο στρατιώτη: «Για να φυτρώσουν ηλιοτρόπια όταν πεθάνεις»

«Από αυτή τη στιγμή, είστε καταραμένοι. Σας το λέω»

- Ποιοι είστε;

- Κάνουμε ασκήσεις εδώ. Παρακαλώ πηγαίνετε.

- Τι είδους ασκήσεις; Είσαι Ρώσος;

- Ναι.

- Οπότε τι διάολο κάνεις εδώ;

- Αυτήν τη στιγμή, η συζήτησή μας δεν οδηγεί πουθενά.

- Είστε κατακτητές, είστε φασίστες. Τι διάολο κάνετε στη γη μας με όλα αυτά τα όπλα; Πάρε αυτούς τους σπόρους και βάλε τους στις τσέπες σου, για να φυτρώσουν ηλιοτρόπια όταν πεθάνεις εδώ πέρα.

- Αυτήν τη στιγμή, η συζήτηση δεν οδηγεί πουθενά. Ας μην ξεφύγει η κατάσταση. Παρακαλώ.

- Ποια κατάσταση; Παιδιά. Βάλτε τους σπόρους από ηλιοτρόπια στις τσέπες σας, παρακαλώ. Θα πέσετε εδώ, με τους σπόρους. Ήρθατε στη γη μου. Καταλαβαίνετε; Είστε κατακτητές. Είστε εχθροί.

- Ναι.

- Και από αυτή τη στιγμή, είστε καταραμένοι. Σας το λέω.

Ο παραπάνω διάλογος δεν είναι φανταστικός. Πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε μία Ουκρανή κι έναν Ρώσο στρατιώτη.

Όταν δεν έχεις τίποτα να χάσεις, δε φοβάσαι. Κι αυτή η γυναίκα, μέσα σε μερικές ώρες είδε τον κόσμο που γνώριζε να καταρρέει. Βρήκε θάρρος, τον πλησίασε και του ζήτησε να βάλει σπόρους στις τσέπες του, ώστε να φυτρώσουν ηλιοτρόπια – το εθνικό φυτό της Ουκρανίας – εκεί που θα πεθάνει.

Αν δεν γινόταν πόλεμος, αν ο Putin δεν είχε αποφασίσει να εισβάλλει στο γειτονικό του κράτος, αν η Δύση δεν είχε εγκαταλείψει την Ουκρανία, το πιθανότερο είναι πως θα αντιμετώπιζαν ο ένας τον άλλο σαν μητέρα και γιος. Όμως, εκείνον τον έστειλαν σε αυτήν τη θέση με έναν στόχο: να σκοτώσει ή να σκοτωθεί - ας μην κρυβόμαστε. Κι εκείνη, τον βλέπει σαν τον χειρότερο εχθρό της.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB