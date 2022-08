Λείπετε για διακοπές; Ο απλός κι έξυπνος τρόπος για να ποτίζονται τα φυτά σας

Αν είστε από τους τυχερούς που θα λείψουν πάνω από δέκα μέρες, σας προτείνουμε έναν ευρηματικό τρόπο ώστε τα φυτά σας να ποτίζονται όσο λείπετε

Πάντα πριν φύγω για διακοπές το θέμα του ποτίσματος των φυτών εσωτερικού χώρου είναι το μεγάλο μου άγχος. Με τα φυτά εξωτερικού χώρου το πρόβλημα έχει λυθεί εδώ και χρόνια. Η λύση είναι μια. Το αυτόματο πότισμα. Αν δεν έχετε, σας συστήνω να βάλετε άμεσα. Θα ξενοιάσετε μια για πάντα. Απλά επειδή πιστεύω ότι τα φυτά έχουν διαφορετικές ανάγκες σε νερό και δεν μπορούν να είναι όλα μαζί στο αυτόματο, ρυθμίστε πολύ προσεκτικά το χρόνο ποτίσματος αλλά και τη ροή του νερού στα μπεκ για να μην σας περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις... και φυσικά μην ξεχνάτε να αλλάζετε την μπαταρία μια φορά το χρόνο.

Πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνετε με τα φυτά εσωτερικού χώρου. Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι πλειοψηφία τους αντέχει μια εβδομάδα χωρίς νερό. Ποτίστε τα όλα πολύ καλά λίγο πριν φύγετε και όταν γυρίσετε θα σας περιμένουν με ανυπομονησία για ένα δροσερό μπάνιο. Στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, αφήστε ένα παράθυρο ανοιχτό για να κυκλοφορεί ο αέρας.

Το βίντεο που ακολουθεί, θα σας φανεί 100% χρήσιμο αν ετοιμάσατε ήδη βαλίτσες.

