Η πιο συχνή θεραπεία για την ενδομητρίωση, μπορεί να επιδεινώσει τη νόσο

Όσα αποκαλύπτουν πρόσφατες έρευνες σχετικά με τις θεραπείες της ενδομητρίωσης, αλλά και τους τύπους της νόσου

Σε γυναίκες οι οποίες νοσούν με ενδομητρίωση, προτείνεται θεραπεία είτε φαρμακευτική, είτε χειρουργική, είτε συνδυασμός και των δύο. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα, η χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται ως η πιο αποτελεσματική για τους πόνους και την υπογονιμότητα που προκαλούνται εξαιτίας της ενδομητρίωσης.

Σύμφωνα όμως με νέα έρευνα του Guardian, η χειρουργική επέμβαση για την ενδομητρίωση, θα μπορούσε στην πραγματικότητα να κάνει τα πράγματα χειρότερα. «Οι επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις για ενδομητρίωση θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα του πόνου», λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί στην Βρετανική εφημερίδα.



Εδώ και χρόνια θεωρείται πως ο καλύτερος τρόπος για τη θεραπεία της ενδομητρίωσης, της χρόνιας φλεγμονώδους κατάστασης που επηρεάζει μία στις 10 γυναίκες παγκοσμίως, είναι η διενέργεια λαπαροσκοπικής χειρουργικής για την αφαίρεση του κατεστραμμένου ιστού από το σώμα.

Πλέον όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χειρουργική επέμβαση μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και θα μπορούσε στην πραγματικότητα να κάνει τα πράγματα χειρότερα για ορισμένους ασθενείς.

«Διαπιστώνουμε ότι οι ασθενείς δεν βελτιώνονται πάντα με τη χειρουργική επέμβαση και όσοι το κάνουν, συχνά αισθάνονται καλύτερα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα», λέει ο Andrew Horne, καθηγητής γυναικολογίας και αναπαραγωγικών επιστημών στο MRC Center του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Η ενδομητρίωση είναι μια ασθένεια κατά την οποία ο εσωτερικός ιστός της μήτρας (το ενδομήτριο) αναπτύσσεται και σε άλλες περιοχές εκτός από αυτή, δηλαδή σε σάλπιγγες, ωοθήκες, ακόμη και σε άλλα μέρη του σώματος, όπως το έντερο ή το ήπαρ. Μέχρι πρόσφατα, θεωρούνταν ασθένεια μόνο των οργάνων που βρίσκονται στη περιοχή της λεκάνης, αλλά τώρα αποδεικνύεται πως μπορεί να αναπτυχθεί και σε κάθε όργανο του σώματος.

Ο καθηγητής γυναικολογίας Andrew Horne δηλώνει ότι η ενδομητρίωση χωρίζεται σε τρία ξεχωριστά σκέλη της νόσου:

Το πιο έντονο σύμπτωμα της ενδομητρίωσης είναι ο πόνος κατά την διάρκεια της περιόδου και όχι μόνο. Παρατηρείται μάλιστα έντονη ροή αίματος, ενώ σύμφωνα με έρευνα το 39,9% των γυναικών με ενδομητρίωση, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών εξαιτίας του πόνου που ένιωθαν.



«Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί μηχανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν πόνο στην ενδομητρίωση και οι διαφορετικοί τύποι πόνου ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς τύπους θεραπείας», λέει η Katy Vincent, ανώτερη συνεργάτιδα και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Nuffield Department of Women's & Reproductive Health του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.



«Η χειρουργική επέμβαση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη θεραπεία της ενδομητρίωσης – αλλά πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα πότε και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται. Είναι ένας πιο εξατομικευμένος τρόπος θεραπείας».

An illness that has took so much from me yet I am still fighting it #endometriosis #awareness pic.twitter.com/QmXl2RyjRL

Οι νέες έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των νεύρων που επηρεάζονται από τον πόνο και την ενδομητρίωση. Δηλαδή όλο και περισσότερο, οι πάσχοντες από ενδομητρίωση βιώνουν υψηλού βαθμού νευροπαθητικό πόνο ή πόνο που προέρχεται από κατεστραμμένες νευρικές απολήξεις.

Η ομάδα της Οξφόρδης πιστεύει ότι είναι πιθανό να υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί νευρικός πόνος σε ασθενείς με ενδομητρίωση. Ο πρώτος είναι όταν τα νεύρα που περιβάλλουν τις βλάβες της νόσου γίνονται υπερευαίσθητα. Ο δεύτερος είναι όταν ορισμένες βλάβες συμπιέζουν τα νεύρα και έτσι προκαλούν πόνο. Και ο τρίτος τρόπος είναι όταν τα νεύρα μπορεί να καταστραφούν κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης που σχετίζεται με την ενδομητρίωση.



Τα νεύρα και τα αιμοσφαίρια μπορούν πραγματικά να αναπτυχθούν μέσα στις ενδομήτριες βλάβες, σύμφωνα με τον Δρ Κristian Becker, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Γυναικείας & Αναπαραγωγικής Υγείας του Nuffield. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι χειρουργοί προσπαθούν να αφαιρέσουν τον «άρρωστο ιστό» (το ενδομήτριο που αναπτύσσεται εκτός μήτρας), συχνά πρέπει να κόψουν μερικά από τα νεύρα που είναι συνδεδεμένα με τις βλάβες ή εκείνα που βρίσκονται κοντά. Αυτή η αποκοπή των νεύρων μπορεί να δημιουργήσει περισσότερο νευρικό πόνο.

«Οι ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα προκαλούνται κυρίως από νευροπαθητικό πόνο είναι λιγότερο πιθανό να ωφεληθούν από τη χειρουργική επέμβαση και θα μπορούσαν ακόμη και να βιώσουν περισσότερο πόνο μετά την επέμβαση», λέει ο Vincent.

Ο γιατρός Ηοrne συμφωνεί και συμπληρώνει στον Guardian: «Σε περιπτώσεις νευροπαθητικού πόνου, οι επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις είναι πολύ απίθανο να είναι αποτελεσματικές. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να καταλάβουμε αν η χειρουργική επέμβαση είναι καθόλου χρήσιμη».

Υπάρχουν αρκετές εγκεκριμένες φαρμακευτικές θεραπείες για τον πόνο των νεύρων, που χρησιμοποιούνται συχνά με επιτυχία σε ασθενείς που υποφέρουν από νευροπαθητικό πόνο στην ενδομητρίωση. Ο γιατρός Vincent δηλώνει ότι αυτά τα φάρμακα θα μπορούσαν να είναι μια πολύ καλύτερη πορεία θεραπείας για όσους έχουν έντονο νευρικό πόνο από τη χειρουργική επέμβαση. Αλλά κανένα από τα φάρμακα δεν έχει ακόμη εγκριθεί για χρήση στην ενδομητρίωση επειδή δεν έχει διεξαχθεί η απαιτούμενη έρευνα.

Ένας άλλος τύπος πόνου που μπορεί να βιώνουν οι ασθενείς με ενδομητρίωση έχει να κάνει με το κεντρικό νευρικό σύστημα, λέει η Lydia Coxon, άλλο μέλος του Τμήματος Γυναικείας & Αναπαραγωγικής Υγείας Nuffield. Αυτό συμβαίνει αφού ο εγκέφαλος αισθανθεί πόνο χωρίς ανακούφιση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια προσαρμόζεται για να στείλει σήματα έντονου πόνου ακόμα κι αν η βλάβη των ιστών δεν είναι σοβαρή. Η ομάδα της Οξφόρδης το περιγράφει αυτό ως «κεντρική ευαισθητοποίηση του πόνου».

March is Endometriosis Awareness Month!



There is an endless list of possible Endometriosis symptoms.



This is why we worked alongside the @MenstrualHealthProject and medical experts to create our free-to-all Endometriosis Diagnosis tool kit - availably on our websites 💗 pic.twitter.com/E2pWqv1r1L