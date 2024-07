Τα 5 χαρακτηριστικά που αποκτούν τα παιδιά τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής τους

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα συντροφεύουν για μια ζωή

Το κεφάλαιο που αφορά στην ανάπτυξη του παιδιού είναι περίπλοκο, πολυσύνθετο και ατέλειωτο. Κάθε γονιός καταβάλλει τη δική του προσπάθεια για να εισέλθει σε αυτόν τον κόσμο με σκοπό να καταλάβει και να κατανοήσει τα στάδια ανάπτυξης και να συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία με όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμο τρόπο για το παιδί.

Κι ενώ σωματικά και εγκεφαλικά το παιδί μεγαλώνει, ακολουθώντας μια βασική ροή, σύμφωνα με την επιστήμη, τι γίνεται με την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του; Μπορεί για χρόνια το εν λόγω θέμα να θεωρούνταν δευτερευούσης σημασίας, ωστόσο πλέον αυτό έχει αλλάξει και ειδικοί του δίνουν μεγάλη βαρύτητα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις έρευνες που έχουν γίνει, το παιδί στα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του, αναπτύσσει 5 χαρακτηριστικά, τα οποία θα δομήσουν την προσωπικότητά του και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη στάση και στη συμπεριφορά του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, η στοχευμένη δουλειά για την ανάπτυξη της προσωπικότητας από την πρώιμη ηλικία μέχρι την προεφηβεία, μπορεί να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του.

Unsplash

Τα δυνατά σημεία της προσωπικότητας του παιδιού που αναπτύσσονται στην παιδική ηλικία

1.Εξωστρέφεια

Περιγράφει πόσο εξωστρεφής, κοινωνικός και ενεργητικός είναι ένας άνθρωπος. Αυτό το χαρακτηριστικό θα βοηθήσει το παιδί στις σχέσεις του με ανθρώπους που δεν ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον του, ενώ θα συμβάλλει στη διεύρυνση του κύκλου του.

2.Νευρωτισμός

Ο νευρωτισμός αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της προσωπικότητας του ανθρώπου. Συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα, όπως το άγχος, ο φόβος, ο θυμός, η απογοήτευση, αλλά και την κατάθλιψη και τη μοναξιά. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοια συναισθήματα.

3.Προσαρμοστικότητα

Εκτός από την εξωστρέφεια, η συνοχή παίζει σημαντικό ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις του παιδιού. Η ικανότητά του να μπορεί να προσαρμόζεται στην εκάστοτε συνθήκη, να γίνεται ένα με το σύνολο και να σέβεται τους υπόλοιπους, καλλιεργείται σε αυτή την ηλικία.

4.Ευσεινηδησία

Η ανάπτυξη αυτού του χαρακτηριστικού είναι εξίσου σημαντική. Το να είναι επιμελής στα μαθήματά του, να έχει οργανωμένο πρόγραμμα, να προσέχει τους κινδύνους και να είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων.



5.Ανοιχτότητα

Last but not least, το παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του μαθαίνει να είναι δημιουργικό, αφήνει τη φαντασία του ελεύθερη, ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα που του δίνεις και γενικότερα αναπτύσσει τον εσωτερικό κόσμο του.