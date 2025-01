Οι γονείς που μεγαλώνουν χαρούμενα παιδιά, διακρίνονται από ένα κοινό χαρακτηριστικό, σύμφωνα με έρευνα

Οι ειδικοί δίνουν τα εύσημα σε αυτούς τους γονείς, καθώς ανέθρεψαν τα παιδιά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο



Το κεφάλαιο της μητρότητας και της πατρότητας είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο δύσκολα, απαιτητικά και περίπλοκα κεφάλαια αυτής της ζωής. Κανένας δεν γνωρίζει εξαρχής τι να κάνει και πώς να συμπεριφερθεί σε ένα παιδί. Όσα βιβλία κι αν διαβάσει, όσες ταινίες κι αν παρακολουθήσει, όσους ειδικούς κι αν ακούσει, σίγουρα κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και απαιτεί άλλα αντανακλαστικά. Συνεπώς, η εμπειρία που αποκτούν οι γονείς μέσα στα χρόνια, είναι ο σύμμαχός τους σε αυτό το «ταξίδι» με τα παιδιά.

Ο τρόπος που θα επιλέξουν να τα μεγαλώσουν, οι τακτικές που θα ακολουθήσουν και τα παραδείγματα που θα μοιραστούν, είναι καθοριστικά για την ανατροφή τους. Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2024 από ερευνητές και ψυχολόγους της Δημόσια Βιβλιοθήκη της Επιστήμης και του κολλεγίου Ιατρικής του Πεν Στέιτ, όσοι γονείς κατάφεραν να επιτύχουν στο μεγάλωμα των παιδιών τους, δημιουργώντας υπεύθυνες και ώριμες προσωπικότητες, που είχαν αυτοεκτίμηση, εσωτερική χαρά και ενσυναίσθηση, διέθεταν ένα κοινό χαρακτηριστικό.

Unsplash

Το χιούμορ είναι το μυστικό της ανατροφής των πιο ευτυχισμένων παιδιών

Όπως αποδείχθηκε, το χιούμορ παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανατροφή ενός παιδιού. Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 300 άτομα, το 55% υποστήριξε πως το χιούμορ των γονιών τους ήταν σημαντικό κομματι της παιδικής ηλικίας τους, ενώ το 72% δήλωσε πως το χιούμορ ήταν ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην ανατροφή τους. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ανέφερε, ακόμα, πως είχε και έχει ακόμα άριστη σχέση με τους γονείς της. Το χιούμορ δεν είναι απλώς ένας τρόπος να γελάσουμε, αλλά συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης και στη διαχείριση του άγχους.

Παράλληλα, έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά πως το χιούμορ βοηθάει στην ανάπτυξη των παιδιών. Ο Μπέντζαμιν Λέβι, καθηγητής παιδιατρικής στο κολλέγιο Ιατρικής, υποστήριξε πως το χιούμορ είναι ο καλύτερος τρόπος για την άμεση επίλυση των προβλημάτων και για τη διατήρηση ενός ήρεμου κλίματος ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Ακόμα, το χιούμορ βελτιώνει τη σχέση που έχουν τα παιδιά με τον εαυτό τους, τα βοηθά να ξεπερνούν κόμπλεξ και δεύτερες σκέψεις, ενώ ανοίγει νέα μονοπάτια σκέψης και επεξεργασίας.

Τα παιδιά που έχουν χιούμορ, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να γελάσουν με τον εαυτό τους, σε αντίθεση με άλλα, που θα παραμείνουν σοβαρά, θα ντραπούν ή θα θυμώσουν. Last but not least, όσα έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον με χιούμορ και θετικότητα, έχουν λιγότερες πιθανότητες να χάσουν την αισιοδοξία και τη χαρά τους για τη ζωή, όταν ενηλικιωθούν.