3 τοξικές φράσεις που λέγονται συχνά στον εργασιακό χώρο - Και ναι, είναι λόγος για να αλλάξεις δουλειά

Αυτές οι φράσεις αποτελούν το “καμπανάκι” που δεν πρέπει να αγνοήσεις. Όχι, το λάθος δεν είναι δικό σου. Απλώς εργάζεσαι σε τοξικό εργασιακό περιβάλλον.

Η τοξικότητα στον χώρο της εργασίας αποτελεί στις ημέρες μας ένα πολύ συχνό φαινόμενο, που παρεμποδίζει ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων να κάνουν ελεύθεροι τη δουλειά τους. Η αρνητικότητα, η έντονη κριτική και η υπεροψία των ατόμων που βρίσκονται σε ανώτερες θέσεις, βλάπτει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων, μειώνει την όρεξη για δημιουργία, ενώ ταυτόχρονα τους προκαλεί ανασφάλεια. Όλα αυτά επηρεάζουν στο μέγιστο τη διάθεση και την ψυχολογία τους. Δεν μπορούν να εργαστούν με ηρεμία και να είναι όσο παραγωγικοί θα ήταν, αν βρίσκονταν σε έναν ήρεμο επαγγελματικό χώρο.

Οι εργοδότες που έχουν μια εσωτερικευμένη ανασφάλεια, επιθυμούν συνεχώς να δείχνουν ότι έχουν εξουσία και ότι είναι ισχυροί. Κάπως έτσι, δημιουργούν έναν τοξικό εργασιακό περιβάλλον, δυσκολεύοντας την επαγγελματική ζωή των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί. Όπως επισημαίνουν οι ψυχολόγοι, τα άτομα που έχουν υψηλές θέσεις είναι αυτά που συνήθως χρησιμοποιούν τρεις φράσεις - red flag, που έχουν ως στόχο να εξαντλήσουν ψυχικά τους εργαζόμενους.

Αυτή η επιθετική προσέγγιση, όχι μόνο δεν ωθεί τους υπαλλήλους να δουλέψουν πιο μεθοδικά, ώστε να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα, αλλά τους μπλοκάρει. Μπορεί για τους υφιστάμενους να αποτελεί έναν τρόπο να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους, ωστόσο, στην πραγματικότητα, αυτές οι φράσεις είναι απειλητικές και εκφοβιστικές. Ποιες είναι αυτές; Σίγουρα, κάπου θα τις έχεις ακούσει ή διαβάσει και εσύ.

Unsplash

Οι πιο τοξικές φράσεις που λένε οι εργοδότες στους υπαλλήλους για να τους ενθαρρύνουν να δουλέψουν - Προφανώς, πετυχαίνουν το αντίθετο

#1 «Μην ξεχνάς ότι δεν είσαι αναντικατάστατος»

Αυτή η - ξεκάθαρα - απειλητική φράση έχεις ως στόχο - τουλάχιστον από την πλευρά του εργοδότη - να επαγρυπνήσει τον εργαζόμενο, υπενθυμίζοντάς του πως πρέπει συνεχώς να προσπαθεί για να κρατήσει τη θέση του. Όχι μόνο αποτελεί red flag, αλλά ένα δείγμα ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται από επάνω σου δεν έχει ιδέα από διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ούτε από ψυχολογία.

Αν ανήκεις στην κατηγορία των εργαζομένων που ακούνε σχεδόν καθημερινά αυτή τη φράση, ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσεις να ψάχνεις μια νέα επαγγελματική στέγη. Ο άνθρωπος που σου απευθύνει αυτές τις λέξεις, δεν σημαίνει ότι έχει απαραίτητα παράπονα από εσένα, ωστόσο επιθυμεί να σου προκαλεί ανασφάλεια. Μην του κάνεις τη χάρη και παίξεις αυτό το παιχνίδι.

#2 «Κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει, εκτός από εσένα»

Ακόμα μία τοξικη φράση, που θα ακούσεις από άτομα με υψηλές θέσεις και σίγουρα δεν έχει τίποτα να σου προσφέρει. Σε αντίθεση με την πρώτη, αυτή η φράση «μπλέκει» το συναίσθημα, θέλοντας να σου δημιουργήσει τύψεις ή ενοχές. Ο εργοδότης σου ρίχνει το «μπαλάκι της ευθύνης», βάζοντάς σε μια διαδικασία σκέψης, αμφισβήτησης και περισυλλογής. Όχι, δεν χρειάζεται. Φύγε από αυτό το εργασιακό περιβάλλον όσο είναι καιρός.

#3 «Πρέπει να αποδείξεις την αξία σου»

Last but not least, «πρέπει να αποδείξεις την αξία σου». Η αξία και οι ικανότητες κάθε εργαζομένου φαίνονται καθημερινά από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα της καριέρας του. Άλλες περίοδοι είναι ευκολότερες, ενώ άλλες πιο απαιτητικές και δύσκολες. Ωστόσο, όσο δεν το βάζεις κάτω τόσο δυναμώνεις ψυχικά και πνευματικά. Μην επιτρέψεις να σε αγγίξει αυτή η τοξικότητα. Προχώρα μπροστά, γυρίζοντας επαγγελματική σελίδα.